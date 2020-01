Ingrid Mocanu s-a dezlanțuit dupa declarațiile ambasadorului SUA: 'Ne-au ajuns blestemele lui Klemm, fraților! Am sarit din lac in puț'

Avocata Ingrid Mocanu comentează acid anunțul ambasadorului SUA, Adrian Zuckerman, care a afirmat recent că Statele Unite au promis că îl vor ajuta pe ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, cu tot ceea ce este nevoie pentru combaterea corupției, față de care nu vor avea nicio toleranță.

„Noul Ambasador american plânge de grija corupției din Români(c)a și se tăvălește de grija investitorilor care nu mai pot trăi de la ”coruption”. Dacă aș fi în locul lui, și aș fi fost numit de Trump, care e tăvălit pentru un soi de ”abuz în serviciu” românesc de ambele camere ale Parlamentului lor, aș cam tăcea. Nu știu dacă a auzit, dar aici, la Babuinia, mai toți ambasadorii dau telefoane, dar la ei, deși scrie în Codul penal, nu e nici trafic de influență, nici nimic... doar promovare de business.

Băi, Zuckă, lasă vrăjelile ieftine că pleacă Trump și devii iar nimeni în drum... mai exact, un simplu sponsor de campanii electorale ... se numește dare de mită aici, la noi, la Sclavinia.

PS - ne-au ajuns blestemele lui Klemm, fraților! Am sărit din lac în puț... sau am scăpat de Dracu și am dat de Tac'su”, scrie Mocanu pe Facebook.