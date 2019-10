Ingrid Mocanu, SFATURI INCENDIARE pentru Dan Barna: Sa nu dai nicio declarație, va fi demontata rapid de prietenii matale

Avocata Ingrid Mocanu vine cu sfaturi incendiare pentru liderul USR, Dan Barna, pe care îl atenționează să nu dea declarații prin care să își justifice faptele în fața procurorilor DNA, pentru că oricum aceștia nu îi vor da crezare.

"Dan Barna: "Nu am primit nimic. Dacă au început verificările, e foarte bine. Chiar am solicitat DNA să facă verificări. Dacă mă cheamă la audieri, nu văd nicio problemă". Păi, măi ”colega”... căci, da, și cu ăsta am fost colegă de facultate... ceva ”fără incompetenți în funcții publice” se poate naște din gurița/programul matale?

La ce se spune despre faptele dumitale, aș putea să îți dau sfaturi de la un avocat care mai știe câte ceva la un ... haBARNAnist: la DNA nu te cheamă ”la audieri”, căci mătăluță ești ”împricinatul”, ci ca să îți aducă la cunoștință niște calități (suspect, respectiv inculpat). De audiat, te ceri matale sau, în orice caz, poți declara ce crezi atunci când/după ce devii suspect/inculpat... deși nu va conta oricum ce spui.

Te sfătuiesc să nu dai nicio declarație (vor căuta să le combată prin orice mijloace) și nici să nu prezinți vreo variantă a ta (și aceasta va fi demontată rapid de prietenii matale, procurorii DNA).

Cere să mergi repede la instanță, să fii trimis în judecată, adică, iar dacă nu ai ”ghinion” s-ar putea să reușești să îți ”dovedești nevinovăția” în fața unor judecători adevărați.

Dacă nu vei avea noroc: LA PUȘCĂRIE!", scrie Ingrdi Mocanu pe Facebook.