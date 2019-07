INGRIJORATOR. Iasul a ajuns pe ultimul loc din Romania! Avem cele mai multe case fara energie electrica: Iesenii asteapta cu disperare interventia corporatiilor straine - FOTO

Case neracordate la reteaua de energie elctrica Podisul Beldiman google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • In anul 2019, sute de gospodarii din Iasi nu sunt racordate la reteaua de energie electrica • Aceasta este cea mai scandaloasa situatie de la nivelul Romaniei si s-a ajuns aici tocmai din cauza lispei de investitii in reteaua de distributie • Cea mai alarmanta situatie se gaseste chiar in Zona Metropolitana Iasi, unde mii de ieseni locuiesc de ani buni in case care nu sunt conectate la reteaua operata de E.ON Romania • "Din anul 2009 am facut tot felul de solicitari la E.ON si credeam ca e imposibil sa nu se faca ceva pana acum pentru a fi conectati la retea, dar in cele din urma E.ON ne-a cerut 80.000 de euro daca vrem energi ...