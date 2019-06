INGRIJORATOR - Sute de soferi prinsi drogați la volan! Avertismentul polițiștilor de la Rutiera

199 de şoferi au fost surprinşi în trafic conducând sub influenţa substanţelor psihoactive pe parcursul anului trecut şi în prima parte a acestui an, pe raza Capitalei. La nivel naţional, au fost constatate 337 de astfel de infracțiuni.

Reprezentanţii Brigăzii Rutiere din cadrul Poliţiei Capitalei atrag atenţia asupra faptului că substanţele psihoactive influenţează comportamentul şoferilor prin prisma faptului că le afectează capacitatea de a mai conduce, le diminuează reflexele, le cresc gradul de nervozitate la volan, în cele din urmă existând posibilitatea reală ca aceştia să provoace accidente rutiere.

La nivelul Capitalei, pe parcursul anului trecut şi în prima parte a acestui an, au fost depistaţi aproximativ 200 de şoferi care au consumat droguri înainte de a se urca la volan.

"Pe raza municipiului Bucureşti, în cursul anului 2018, poliţiştii Brigăzii Rutiere au depistat 144 conducători auto ce se aflau sub influenţa substanţelor psihoactive în timp ce conduceau vehicule pe drumurile publice, iar în primele 4 luni ale acestui an au depistat 55 conducători auto ce se aflau sub influenţa substanţelor psihoactive, cele mai multe dosare fiind înregistrate pe raza Sectorului 3. În perioada 01.01.2018-30.04.2019, pe raza municipiului Bucureşti, pe fondul conducerii sub influenţa substanţelor psihoactive, au fost cauzate două accidente rutiere care s-au soldat cu rănirea uşoară a două persoane, cauzele principale ale acestor două accidente fiind neacordarea de prioritate vehiculelor şi traversarea neregulamentară", a transmis Brigada Rutieră din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, la solicitarea MEDIAFAX.

Cei mai mulţi dintre şoferii prinşi la volan de către poliţiştii rutieri după ce au consumat diferite substanţe stupefiante au fost depistaţi pe raza Capitalei. La nivel naţional în perioada de referinţă au fost înregistrate aproximativ 500 de cazuri.

"În anul 2018, la nivel național, au fost constatate 337 de infracțiuni de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența unor substanțe psihoactive.De asemenea, în primele 3 luni ale anului 2019, au fost constatate 162 de infracțiuni de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența unor substanțe psihoactive. În anul 2018, la nivel național, s-au produs 2 accidente rutiere grave, care au avut ca și cauză principală de producere, conducerea sub influența substanțelor psihoactive. În urma acestora, două persoane au fost rănite grav și o persoană rănită ușor", răspunde Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) la o solicitare a agenţiei de presă MEDIAFAX.

În prezent, conform datelor puse la dispoziţie de către IGPR, Poliția Rutieră are în dotare 8 dispozitive pentru depistarea substanțelor psihoactive, 6 fiind repartizate birourilor de poliție autostrăzi și două la Brigada Rutieră București.

Totodată, la nivelul Inspectoratului General se întreprind demersurile pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile, pentru implementarea unui proiect ce are ca scop îmbunătățirea dotării poliției rutiere cu autospeciale prevăzute cu sistem de monitorizare audio-video, cinemometre laser, precum și cu 44 de dispozitive de depistare a substanțelor psihoactive.