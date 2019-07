INGROZITOR! Ce au putut sa faca doua femei din Romania in Italia

agresat google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un barbat italian si doua ingrijitoare romance care lucrau la azilul de batrani „Ospedale Santo Spirito” din Cortemilia (Piemonte) au fost filmati in timp ce-i agresau pe batranii pe care trebuiau sa-i aiba in grija. In urma unor sesizari anonime, in caminul de batrani au fost instalate camere video ascunse care au surprins episoade repetate de abuz si violenta impotriva oaspetilor varstnici cu varste cuprinse intre 78 si 98 de ani, in multe cazuri neputinciosi si absolut incapabili sa se apere, relateaza Libertatea.ro. Actiunile lor au fost filmate si acum toti sunt judecati pentru tratamente violente chiar pe baza imaginilor, a notat rotalianul.com. Strigat de disperare al unei iesence! Din 33 d ...