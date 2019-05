Inima de fiica! Un batran este plimbat printre spitale pentru ca singurul copil nu vrea sa il primeasca in casa! Risca sa ii fie amputat piciorul

Batran parasit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Momente incredibile pentru un batran din Iasi. Vrea doar un pat si o mancare, insa familia lui ii refuza acest lucru. Un barbat in varsta de 60 de ani a ajuns de urgenta la UPU. Barbatul, domiciliat intr-o casa din localitatea Ticau este cunoscut avand antecedente psihiatrice si multiple internari la Socola Iasi. Povestea lui este una extrem de trista, mai ales ca acesta sufera de o gangrena a membrului inferior si refuza amputatia, sau internarea, cel mai probabil de frica faptului ca nu o sa se mai poate deplasa. Fiica barbatului este domiciliata in Bucuresti si refuza sa il ia acasa, iar fosta sotie considera ca nu poate face nimic pentru a remedia situatia. Descoperire macabra in Romania! Un studen ...