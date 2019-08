INIMAGINABIL! Dupa crimele care au ingrozit o tara, Politia din Caracal A AMENDAT patru protestatari

Protest google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru persoane dintre cele care au manifestat pe 28 si 29 la Caracal, respectiv o femeie si trei barbati, au fost sanctionate cu amenzi de catre politisti, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra Dicu. Reprezentantul IPJ Olt a precizat ca politistii au aplicat la Caracal patru sanctiuni contraventionale, una in ziua de 28 iulie si alte trei in ziua de 29 iulie. Amenzile date persoanelor care au manifestat la Caracal in zilele de 28 si 29 iulie, nemultumite de reactia autoritatilor in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu si cerand demisia autoritatilor responsabile de interventia tardiva la caz, au totalizat suma de 1.800 de lei. Persoanele amendate ar ...