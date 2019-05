Initiativa Brexit, amanata de catre Guvernul Britanic

brexit google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul de la Londra a amanat prezentarea in Camera Comunelor a noii initiative pentru aprobarea proiectului de acord Brexit, pe fondul speculatiilor referitoare la demisia premierului Theresa May. Premierul britanic Theresa May si-ar putea anunta maine, 24 mai 2019, in cadrul unei intrevederi cu Graham Brady, retragerea din functia de lider al Guvernului de la Londra, conform site-ul cotidianului The Guardian. Mai multi ministri din cabinetul sau au declarat pentru BBC ca aceasta nu isi poate pastra functia. Editorul politic de la BBC afirma ca premierul "mai are 36 de ore". Concret, Theresa May ar urma sa aiba o intrevedere maine cu Sir Graham Brady, liderul Comisiei 1922. Amintim ca, Consil ...