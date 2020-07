Initiativa legislativa: In cazul instituirii starii de urgenta sau asediu, cursurile din invatamantul preuniversitar si universitar se pot desfasura si online

Cursurile din invatamantul preuniversitar si universitar se pot desfasura si online, in situatia in care se instituie starea de urgenta sau cea de asediu, potrivit prevederilor constitutionale, conform unui proiect initiat de senatorul PSD Ecaterina Andronescu, adoptat in sedinta de luni a plenului Senatului, in calitate de Camera decizionala.