Inmatricularile de mașini noi aproape ca au incetat in aprilie, in Marea Britanie, dupa introducerea restricțiilor impuse de epidemia de coronavirus

Înmatriculările de mașini noi aproape că au încetat în aprilie, în Marea Britanie, după introducerea restricțiilor impuse de limitarea răspândirii coronavirusului, anunță BBC, anunță MEDIAFAX

Cifrele comunicate de industrie arată doar 4.321 de autoturisme înmatriculate, cel mai scăzut nivel lunar din 1946.

Vânzările din aprilie au scăzut cu 97% față de vânzările din aceeași lună a anului trecut.

The Society for Motor Manufacturers and Traders (SMMT) a declarat că, dintre înregistrările făcute luna trecută, 70% au fost realizate de companii care au cumpărat pentru flotele lor.

în aprilie anul trecut au fost înmatriculate 161.064 de mașini noi

SMMT se așteaptă la înmatricularea a 1,68 milioane vehicule noi în 2020, comparativ cu 2,3 milioane în 2019.

Criza coronavirusului s-a suprapus cu o perioadă dificilă pentru industria auto, care se luptă cu scăderea vânzărilor și cu o prăbușire a cererii de vehicule diesel, în timp ce încearcă să atingă noile ținte pentru emisii, impuse de autorități.