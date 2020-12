Inna a fost nominalizata la evenimentul The Artist Awards. Cum o putem sustine

Inna a fost nominalizată la evenimentul The Artist Awards.

I got nominated at The Artist Awards.



You can vote for me here https://theartistawards.com/

După succesul pe care l-a înregistrat prima ediție ce a avut loc în toamna anului trecut la Craiova, evenimentul The Artist Awards revine anul acesta!În decembrie, cei mai iubiți artiști și creatori de conținut din România vor fi premiați pentru munca și rezultatele din 2020.Printre nominaizați, se numără și Inna, iar constănțeanca a făcut un anunț pe pagina sa de socializare, cu privire la acest lucru:Vor fi premiați artiștii câștigători ai categoriilor Best New Act, Best DJ/ Electronic/ Dance Act, Best trap act, Best Video, Best Song, Best Collaboration, Best Female, Best Male, Favorite Artist, Beauty Award, Content Creator of the year, Best Sketch și The Artist.Începând de pe 27 noiembrie, până pe 4 decembrie la miezul nopții, românii își pot alege preferații și îi pot vota pe theartistawards.com.Sursa foto: Facebook/INNA