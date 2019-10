INNA - special exclusive show la Hard Rock Cafe pe 30 Octombrie

Un comentariu foarte acid a fost postat, joi, de către A.T. din Oradea care povesteşte despre un o întâmplare care a avut loc în timp ce Barna făcea un tur prin centrul oraşului, fiind în campanie electorală.

Consiliul general a adoptat, in sedinta de joi, proiectul vinietei pentru Bucuresti. In consecinta, in jur de 593.000 de proprietari de masini din Capitala si din Ilfov ar urma sa plateasca taxa pentru a putea circula pe soselele din oras.