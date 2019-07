Inregistrarea care starneste un CUTREMUR: Santaj cu procurori la DNA Oradea, de frica SIIJ

O înregistrare audio difuzată joi seara de Antena 3 poate genera un adevărat cutremur în justiţie, faptele care ies la iveală fiind de o gravitate rar întâlnită. Procurorul Ciprian Man, de la DNA Oradea, a fost înregistrat de un alt procuror, în timp ce îl şantaja pentru a-şi retrage o declaraţie dată în instanţă. Culmea, manevra era făcută pentru a acoperi un alt abuz, de teama că acesta va fi descoperit de Secţia pentru investigarea infracţiunilor din justiţie (SIIJ). În cele din urmă, înregistrarea a ajuns tot la SIIJ, pentru că procurorul şantajat a depus un denunţ împotriva lui Man.

Din înregistrările difuzate de Antena 3, Ciprian Man i-a cerut lui Gligor Sabău, fost şef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş, fost şef al lui Man, să își retragă declarația pe care o dăduse la Curtea de Apel Timișoara. O declarație în urmă căreia Ciprian Man i-a fabricat lui Gligor Sabău dosar de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, pe motiv că ar fi făcut declarații mincinoase la Curtea de Apel Timișoara, notează luju.ro.

Astfel, procurorul Gligor Sabău fusese audiat la CA Timișoara în calitate de martor în dosarul în care Ciprian Man i-a trimis în judecată pe fostul șef al Poliției Române Liviu Popa și pe judecătorul Ovidiu Galea, dosar soldat cu achitari în serie. Inițial, Gligor Sabău dăduse o declarație favorabilă DNA în 2016, sub amenințarea cătușelor, în timp ce se afla în arest la domiciliu, după ce abia ieșise de după gratii, acolo unde fusese aruncat chiar într-un dosar fabricat de Ciprian Man. La un an distanță de la acel moment, Gligor Sabău și-a retras declarația dată la DNA, în instanța, la Curtea de Apel Timișoara, contribuind astfel la devoalarea înscenarii față de fostul șef al Poliției Române.

După ce i-a deschis dosar penal lui Gligor Sabău pentru mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, disperat că această cauză va fi preluată de Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, care tocmai își începuse activitatea, Ciprian Man l-a chemat la DNA pe fostul său coleg, cerându-i să își retragă declarația de la Curtea de Apel Timișoara în schimbul soluției de clasare în dosarul de mărturie mincinoasă. În cele din urmă, Gligor Sabău a acceptat înțelegerea propusă de Man, doar pentru a evita din nou coșmarul prin care trecuse cu câțiva ani înainte, însă l-a înregistrat pe procurorul DNA.

Transcrierea discuţiilor din înregistrare, publicată de luju.ro:

Discutie purtata in 3 octombrie 2018 in biroul procurorului Man Ciprian din sediul DNA Oradea, intre Ciprian Man, comisarul DNA Ile Marius si procurorul Gligor Sabau:

“Man Ciprian: La Timisoara nu v-o mai incuviintat audierea.

Sabau Gligor: Am auzit, da.

Man Ciprian: aa... Vezi ca in doua-trei termene sigur il scot dosarul ala... (n.n. dosar nr. 34/35/2016 al Curtii de Apel Timisoara). De asta am si vrut sa vorbesc cu tine, sa nu crezi ca..., ce stiu eu... Ideea-i ca in conditiile astea nu va pot da clasare pe cauza de nepedepsire, nu va puteti retrage declaratia. Eu m-am gandit sa va dau renuntare. Din punctul tau de vedere, cum iti spun, pe mine ce ma intereseaza in dosarele astea, nu atat sa va fac voua dosare penale, eu sa stabilesc adevarul. Din moment ce nu va mai reaudiaza va dau renuntare. (neinteligibil).

Sabau Gligor: Ne audiaza Inalta Curte.

Man Ciprian: Pai, da. Da cum, ce fac cu dosarul, ce solutie dau?

Sabau Gligor: Eu exact...daca.. Nu am stiut ca pentru asta ma chemi. Eu am adus un fel de memoriu, adica o cerere prin cere am solicitat schimbarea incadrarii juridice din doua infractiuni in una. aa...dar aici e cu practica. Sunt vreo 4-5 decizii ale Inaltei Curti pe chestia asta, care-i unanima practica, ca nu poate fi doua infractiuni decat una. si a..., is motivate si am cerut, mi se pare schimbarea incadrarii. N-am facut-o eu, a facut-o avocata, si clasare pe cauza aia de nepedepsire. Io va las un exemplar la dosar ca sa o studiezi si sa...

Man Ciprian: Clasare?

Sabau Gligor: Pe cauza de nepedepsire. Ca, fii atent. Sunt cateva decizii, tat ale Inaltei Curti, in care spune ca nu trebuie...daca eu mi-am retras declaratia in fata organului de urmarire penala, organul de urmarire penala mi-o trimis declaratia...

Man Ciprian: (neinteligibil).

Sabau Gligor: Organul de urmarire penala mi-o trimis declaratia la instanta. Nu-i obligatoriu si instanta sa ma reaudieze. Este tot asa practica. Da, daca vrei, ca...

Man Ciprian: Cred ca-i in regula.

Sabau Gligor: Stai sa-ti zic. Daca vrei eu pot sa sun avocata, ca eu aseara... Tu sunandu-ma dupa masa, eu n-am mai apucat sa... N-am mai apucat, ca ea o zis ca are toate deciziile la care se refera acolo, numai ca-s vreo 70-80 de pagini. Daca vreti eu zic sa vi le trimita pe e-mail.

Man Ciprian: Imi trebuie daca exista pe chestia cu cauza de nepedepsire.

Sabau Gligor: Da, da, da. Deci, ea tot ce o motivat acolo are si deciziile si chiar m-o intrebat aseara nu...

Man Ciprian: Unde e asa ceva?

Ile Marius: In partea a doua. (n.n. prima parte a memoriului se referea la schimbarea incadrarii iar partea a doua la clasare).

Sabau Gligor: Partea a doua.

(Procurorul Man si comisarul Ile Marius citesc memoriul).

Sabau Gligor: Solutia pe cauza de nepedepsire va ajuta pe voi, ca omul recunoaste, domne...

Man Ciprian: (neinteligibil). Nu-i o chestie procedurala. Dar daca exista o astfel de solutie eu saptamana asta iti dau clasare.

Sabau Gligor: Asculta. Ca sa nu mai tot fac eu plimbari pe la Oradea aveti voi adresa de e-mail la DNA?

Man Ciprian: Da.

Ile Marius: Nu. Mi-o dai pe adresa mea de e-mail (neinteligibil).

Man Ciprian: Ai numarul ei s-o suni, amu.. (n.n. a d-nei avocat).

Sabau Gligor: Telefonul ii asta..., jos in masina.

Ile Marius: Vorbeste (neinteligibil).

Sabau Gligor: Nu se pune problema. Deci, ce stabilim noi ii spun domne trimite toate deciziile. Ea le are in format PDF sau cum le are ea. Ea o vrut sa mi le trimita aseara, dar eu am zis, ba, eu n-am acasa cu ce le lista, c-am inteles ca-s zeci...

Man Ciprian: Pe favorizare ii clasare, clar. Nici nu m-am gandit sa incep urmarirea penala. As fi inceput numai pe marturie mincinoasa. Problema era ca nu stiu cum sa aplic cauza de nepedepsire. Dar daca exista practica pe cauza de nepedepsire iti dau solutie pe clasare.

Sabau Gligor: Da, da, da. Eu astazi o trimit.

Man Ciprian: Clasarea o trimit la Timisoara si am terminat povestea, intelegi? Da am vrut sa discut cu tine, nu cumva sa..., ce stiu eu, sa crezi ca fac ceva, pun la cale...

Sabau Gligor: Parerea mea ca-i...

Man Ciprian: Asta mi-o lasi, asa-i? (n.n. un exemplar din memoriu)

Sabau Gligor: Un exemplar il las, unul puneti mie, ca sa...

Ile Marius: Da, da, da...

Sabau Gligor: Da, da, da (neinteligibil) ca l-am lasat.

Ile Marius: Trei (n.n. comisarul Ile inregistreaza memoriul cu data de 03.10.2018).

Sabau Gligor: Trei mi se pare, da. Si mi se pare, motivele care le-o retinut ea acolo, exact din deciziile astea, foarte pertinente, ca nu trebuie ca judecatorul de la (neinteligibil) sa-ti dea si...

Man Ciprian: Deci, nu am practica judiciara in sensul asta. Nici n-am vazut. Eu m-am uitat (neinteligibil).

Sabau Gligor: Stai sa-ti spun. Atunci fac altceva. Deci, daca vrei sa vezi o motivare ca la carte, cu toata practica CEDO, nationala iti trimit decizia pe care am primit-o eu amu-s doua zile, a lui Tariceanu sa vezi ce o motivat aia.

Man Ciprian: Da, aia or motivat...

Sabau Gligor: Or schimbat incadrarea juridica din... (n.n. din favorizare faptuitor si marturie mincinoasa in marturie mincinoasa)

Man Ciprian: Asta o stiu ca nu-i favorizare, dau clasare pe favorizare. Nu asta ma intereseaza, pe.... (n.n. marturie mincinoasa).

Sabau Gligor: E.. Tu vrei sa zici da...

Man Ciprian: Asta ii singura problema. (n.n. retragerea marturiei). Aia nu se refera la asta, pentru ca asta nu si-o retras... (n.n. Hotararea lui Tariceanu).

Man Ciprian: Aialalta ii in regula. (n.n. favorizarea faptuitorului).

Sabau Gligor: Atunci trimit exact alealalte. (n.n. deciziile privind retragerea marturiei).

Man Ciprian: (neinteligibil) nu mai aia.

Sabau Gligor: Care is la partea aia a doua, punctul doi. (n.n. din memoriu).

Man Ciprian: Favorizarea ii clara. Sa-ti pot da solutie pe marturie, ca sa, asta-i....

Sabau Gligor: Bun.

Ile Marius: Deci, asta-i adresa de e-mail mnile@dna.ro

Sabau Gligor: Bun. Eu cand ies o sun, a... Dupa ce confirma ca ti le-o trimis te sun, eventual, sa-ti spun daca or intrat.

Ile Marius: Da, ok. In regula.

Sabau Gligor: Si atunci tu le listezi. Tu le listezi de acolo, ca sa nu le mai...

Ile Marius: Da, da, da. Le listez eu (neinteligibil), le listez eu...

Sabau Gligor: Am inteles ca-s vreo 70-80 de pagini, dracu ar vrea...

Man Ciprian: Nu-mi trebuie numai hotararea aia cu retragerea.

Sabau Gligor: Acolo-i, am vazut-o....

Man Ciprian: In literatura eu m-am uitat, asta ti-am aratat si tie.

Sabau Gligor: Pai, si eu am vazut.

Man Ciprian: Am gasit in tratatul lui Toader. Na, asta-i toata literatura in drept.

Sabau Gligor: Na, bun. Aia o lamurim, nu-i....

Man Ciprian: Nu mai este. In rest ii..."

Discutia din 8 octombrie 2018, purtata in biroul procurorului Man Ciprian din sediul DNA Oradea, intre Ciprian Man, comisarul DNA Marius Ile, procurorul Gligor Sabau si avocatul acestuia:

„Avocat: Buna ziua!

Man Ciprian: Buna ziua! Ati gasit ceva practica pe speta noastra?

Avocat: Pe speta noastra nu exista, nu am cum sa va aduc o astfel de practica pentru ca este o conditie care este clar ca nu-i asa din moment ce nu exista practica, dumneavoastra ati gasit vreo solutie de condamnare? Ca n-aveti nici de condamnare! Nu am gasit nici de condamnare. Astfel de solutii nu ajung in instante si nu am cum sa gasesc practica pe asa ceva. Hotararea Inaltei Curti pe care v-am trimis-o este mai mult decat sugestiva pe toate conditiile pentru retinerea cauzei de nepedepsire.

Man Ciprian: Nu-mi dai dosarul? (n.n. se adreseaza comisarului Ile Marius).

Avocat: Stiti prea bine ca discutiile astea noi le-am avut si atunci. (n.n. cu ocazia audierii in calitate de martor a lui Sabau Gligor in data de 13.06.2018) Se stia foarte clar ca era o discutie daca se va face audierea sau nu la Timisoara (n.n. in dosarul penal nr. 34/35/2016 al Curtii de Apel Timisoara). Nu exista nici o garantie...

Man Ciprian: Nu m-am asteptat sa nu se faca reaudierea pentru ca mi se parea firesc sa fie oamenii reaudiati.

Avocat: Deci,vedeti acolo singura conditie...

Man Ciprian: Si nici n-am nici un motiv ca sa nu aplic cauza de nepedepsire in masura in care-i aplicabila. Pe mine nu ma intereseaza sa retin marturie mincinoasa. Pe mine ma intereseaza sa stabilesc adevarul in dosarul de la Timisoara. (n.n. dosar nr 34/35/2016).

Avocat: Deci acolo practica spune in felul urmator.

Man Ciprian: Uitati, uitati-va dumneavoastra, cititi o data, aratati-mi unde, poate n-am inteles eu exact.

Avocat: Declaratia de retragere a marturiei mincinoase facuta in procesul penal pornit impotriva sa (neinteligibil), deci pornit impotriva sa. Aici nu discutam de nici un proces penal pornit impotriva nimanui, din moment ce d-l Sabau are calitatea de martor. Deci haideti sa citim aceasta fraza pana la final. Aicea pe langa faptul ca discutam despre retragerea pe vechiul cod unde trebuia sa se faca distinctia intre cauza de nepedepsire si circumstanta atenuanta. Dar daca vedem mai departe, ma rog, inainte... Uitati art. 262, alin. 2 anterior conditioneaza aplicabilitatea cauzei de impunitate de calitatea de martor a celui care si-a retras marturia mincinoasa. Prin urmare retragerea trebuie sa se situeze intre momentul consumarii infractiunii si cea a declansarii urmaririi penale impotriva martorului mincinos.

Man Ciprian: Deci haideti sa incepem urmarirea penala fata de suspect.

Avocat: Daca martorul este pus sub acuzare devenind invinuit sau inculpat, cum era pe vechiul cod, retragerea nu mai atrage beneficiul...

Man Ciprian: Asta-i clar. Eu n-am inceput urmarirea penala, el ii martor poate sa-si retraga marturia. Problema e unde trebuie sa-si retraga marturia? In dosarul penal declansat impotriva sa pentru marturie mincinoasa sau in dosarul penal unde a depus declaratia mincinoasa. Asta-i!

Avocat: Problema este ca nu este la latitudinea d-lui Sabau daca poate sa-si retraga si acolo. (n.n. in dosarul de la Timisoara).

Man Ciprian: Pai, nu este evident din moment ce nu a fost audiat, suntem in situatia care suntem.

Sabau Gligor: Eu imi retrag si acolo dar...

Man Ciprian: Am inteles.

Avocat: Problema este, uitati...

Man Ciprian: Pe de alta parte se poate retrage si in apel, stiti? Am vrut sa dau solutia in dosar pentru ca noi o sa declinam, toate dosarele le trimit la Bucuresti... (n.n. dosarele cu magistrati). M-am gandit la o solutie, da? Ca sa nu incep urmarirea... Eu m-am gandit... Sunt doua variante: ori incep urmarirea penala si va dau renuntare pentru marturie mincinoasa si clasare pentru favorizare, ori daca-mi dati o declaratie la notar si o trimiteti la Timisoara cu un memoriu pe care sa mi-l trimite-ti (neinteligibil). Daca depuneti o declaratie notariala...

Avocat: Declaratia pe care a dat-o aici se afla la dosarul de la Timisoara si nu puteti sa spuneti...

Man Ciprian: Dar nu e incuviintata.

Sabau Gligor: Da, stai... Nu s-o depus? S-o depus, nu la Timisoara!

Man Ciprian: Stati sa va arat.. Nu v-am aratat atunci (neinteligibil)? (n.n. incheierea Curtii de Apel Timisoara).

Sabau Gligor: Stai. La Timisoara s-au depus numai ca nu a incuviintat reaudierea.

Avocat: Nu a incuviintat reaudierea, dar declaratia este acolo.

Sabau Gligor: Nu o zis ca inlatura declaratia de la dosar?

Avocat: Care e diferenta daca da o declaratie la notar, ca tot nu o da acolo la Timisoara.

Man Ciprian: In literatura.. eu nu am gasit nici o practica pe aceasta problema. In literatura de specialitate, i-am aratat lui Gligor, ai citit..

Avocat: Dar in afara de Dongoroz nu a scris nimeni.

Man Ciprian: O scris Tudorel Toader care-i, banuiesc ca nu-l contestati pe Tudorel?

Avocat: Ba, eu il contest pe Tudorel Toader. Haideti sa ne uitam la Vasiliu si la cei care scriu de la scoala clujana. Pentru ca Vasiliu nici atunci cand a scris Dongoroz nu a preluat aceasta chestiune. Si daca cititi ce a scris Dongoroz pana la capat vedem ca el se refera exact la situatia de a fi retractata marturia inainte de a se da o solutie in cauza.

Man Ciprian: Da, dar in care dosar? In dosarul de marturie mincinoasa sau in dosarul...

Avocat: Haideti sa va spun care este parerea mea. Parerea mea este ca oricum ati procedat neprocedural, pentru ca normal pe cod trebuia sa-l audiati ca suspect, ca orice altceva. L-ati audiat de martor, tocmai...

Man Ciprian: Cum sa-l audiez ca suspect? Nu am inceput urmarirea fata de el.

Avocat: Eu asta va spun, din punct de vedere procedural, pe noul cod, nu se poate audia o persoana de martor sa fie intrebata daca o mintit.

Man Ciprian: Ba da. Cata vreme noi cercetam... Noi nu am declansat urmarirea penala fata de Sabau Gligor, noi cercetam fapte.

Avocat: L-ati intrebat daca a savarsit o fapta.

Man Ciprian: Codul penal actual impune in prealabil de a incepe urmarirea penala fata de suspect efectuarea de cercetari cu privire la fapta. Este interzis sa incepi urmarirea penala impotriva unei persoane cata vreme nu ai inceperea urmaririi penale cu privire la fapta si nu ai probe suplimentare dincolo de actul de sesizare.

Avocat: Probele nu sunt (neinteligibil) pentru ca in momentul de fata dumneavoastra nu puteti sa folositi declaratia.

Man Ciprian: Daca audiezi faptuitorul in faza acestei audieri in rem, ceea ce-i perfect legal, il audiezi in calitate de martor. Ulterior declaratia nu poate fi folosita impotriva lui. Nu-i nimic neprocedural.

Avocat: Ba este foarte neprocedural, pentru ca s-a facut aceasta procedura tocmai ca d-l Sabau sa-si retraga marturia. Pentru ca daca era chemat direct ca suspect nu-si mai retragea nimeni nici o marturie.

Man Ciprian: Si nu mai putea sa beneficieze de aceasta cauza de nepedepsire.

Avocat: Si atunci ajungem exact de unde am plecat.

Man Ciprian: Si de ce-i neprocedural? Mie mi se pare ca-i si procedural si echitabil cum am procedat.

Avocat: Mie nu mi se pare procedural, dar, in fine, asta este strict parerea mea.

Sabau Gligor: Da, bun..chestia.. de ce zici tu ca nu se poate da clasare?

Man Ciprian: Pentru ca in cursul.. (n.n. tratatul de drept penal al lui Dongoroz).

Sabau Gligor: L-am vazut eu..., asta ii singurul impediment?

Man Ciprian: Da. Si uite asta am subliniat si in cererea care mi-ai trimis (n.n. memoriul pe care l-am depus la dosarul nr. 25/P/2018).

Avocat: (neinteligibil) daca citim doar pe bucati. Haideti sa citim hotararea de la Constanta unde scrie sapte conditii si nu este indeplinita nici una si instanta ajunge la concluzia ca ar fi inechitabil sa nu i se dea achitare la persoana respectiva pentru ca nu avea unde sa-si retraga declaratia si mai ales isi retrage ca inculpat.

Man Ciprian: Deci asta-i singura mea problema, in rest...

Avocat: Deci aicea cred ca noi un pic...

Man Ciprian: Deci acolo e alta problema, nu-i situatia noastra. Noi nu am inceput urmarirea. Nici Sabau nu-i suspect nici inculpat, pentru ca daca incep urmarirea nu mai beneficiaza de... (n.n. cauza de nepedepsire).

Avocat: Daca nu exista nici o speta pe tema asta, ce inseamna?

Sabau Gligor: Eu zic, stii de ce nu exista? Zic io, pentru ca in instanta nu or fi ajuns dosare in care martorul si-o retras si atunci probabil, eu zic, ca-s in faza de urmarire clasate.

Avocat: Pentru ca altfel ar fi ajuns si am fi gasit macar o solutie de practica pe problema asta. Nu exista nici una, pentru ca toata lumea a primit clasare, ca altfel ar fi ajuns....

Man Ciprian: Pe nepedepsire ziceti?

Avocat: Da.

Man Ciprian: Aduce-ti-mi o solutie de clasare ca n-am gasit. Da ce scrie acolo printre altele? (n.n. procurorul Man ii solicita lui Sabau sa citesca un paragraf din hotararea judecatoreasca de la Constanta).

Sabau Gligor: Declaratia de retragere a marturiei mincinoase a martorului facuta in procesul pornit impotriva sa pentru infractiunea de marturie mincinoasa nu are caracter de retragere a marturiei in cauza in care a fost depusa ci de recunoastere a comiterii acestei infractiuni. In cauza in care a fost depusa in sensul...

Avocat: Nu. In sensul ca se coroboreaza cu paragaraful anterior. Nu rupeti din context ca asa nimica nu se poate niciodata. Deci le rupeti din context.

Man Ciprian: Dati sa vad ce scrie in paragraful anterior.

Avocat: Trebuie sa intervina intre momentul in care are calitatea de martor.

Man Ciprian: Ii indeplinita, ca-i martor, n-am inceput, eu cercetez fapta. Din moment ce cercetez fapta sa vad daca exista sau nu fapta, daca exista o imprejurare esentiala, daca...da? Am cerut declaratiile de la Timisoara, am acvirat declaratia noastra. L-am chemat sa vad ce pozitie are. Uite omul si-o retras-o, beneficiaza de cauza de nepedepsire, ceea ce am si solicitat.

Avocat: Acuma haideti sa nu ne mai ascundem dupa deget ca nu dadea si eu nu-l lasam sa dea declaratia de data trecuta daca nu exista cauza de nepedepsire.

Sabau Gligor: Ciprian, noi nu am venit... Asculta, noi nu am venit aci nici sa incurcam lucrurile, numai sa gasim o varianta.

Man Ciprian: Data trecuta nu am discutat ca o sa-ti retragi declaratia la Timisoara?

Sabau Gligor: Ba da, cum sa nu.

Avocat: Am discutat si data trecuta cu ce garantati, cu ce garantati ca va fi reaudiat? Eu v-am intrebat.

Man Ciprian: Eu de-aia nici n-am inceput urmarirea. V-am chemat.. Daca-mi dati practica era si solutionat dosarul, hai sa fim seriosi.

Sabau Gligor: Bun. Si daca il lasi asa pana la Inalta Curte si merg si mi-o retrag acolo.

Man Ciprian: Domne, eu trebuie sa-l declin intr-o luna - doua. (n.n. dosarul trebuia declinat la PiCCJ - Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie).

Avocat: Declina-ti-l!

Man Ciprian: Esti un magistrat si alea se declina. Din punctul meu de vedere din moment ce nu a fost acceptata cererea noastra de reaudiere, dar daca tu trimiti o declaratie notariala la instanta, la Timisoara si mi-o depui in copie xerox, eu iti dau clasare pe cauza de nepedepsire.

Avocat: Si daca o depunem si ne gasim ca nici aia nu-i buna, ce ne facem?

Man Ciprian: Na, ce sa zic!

Sabau Gligor: Da, bun. Noi ce certitudine avem, noi o depunem, primeste-o la dosar?

Man Ciprian: Nu ma intereseaza. Daca mi-aduci ca ai depus-o pe fax, dau clasare. Pentru ca eu o sa argumentez ca ti-ai.., ai inaintat instantei si i-ai pus in vedere, instantei de la Timisoara ca-ti retragi declaratia, da?

Sabau Gligor: Bun, o chestie de genul asta ati facut si voi cand ati trimis declaratia si o vazut-o femeia aia ca mi-am retras... (n.n. judecatoarea de la Timisoara).

Man Ciprian: O fost o cerere de probatiune, o cerere de probatiune a parchetului, care n-o fost...

Avocat: La care ati anexat declaratiile.

Man Ciprian: Cererea de probatiune nefiind incuviintata, practic nu exista la dosar. Din moment ce tu o trimiti, da? Ii initiativa ta, a martorului de a atrage instantei atentia ca-ti retragi declaratia, da? Chiar daca instanta nu o sa te reaudieze, tu din moment ce, din proprie initiativa aduci la cunostinta ca iti retragi declaratia poate sa tina cont de una sau de alta dintre cele doua declaratii contradictorii, da? Si daca mi le pui la dosar eu iti dau clasare pe cauza de nepedepsire.

Sabau Gligor: Bun, si varianta cealalta care ai zis tu ca ar fi, ii renuntare sau ce?

Man Ciprian: Renuntare la urmarire penala. Atunci trebuie sa incep urmarirea penala fata de suspect. Nu am inceput-o inca pentru ca am vrut sa avem o discutie. Daca imi dadeai practica era clar, de asta v-am si rugat sa-mi trimiteti pe e-mail.

Avocat: V-am spus, o sa caut solutii de clasare, practica de la instante nu exista.

Sabau Gligor: Solutii de clasare ar trebui gasite la parchet, aia-i baiul.

Avocat: Intreb la parchet.

Man Ciprian: Si dupa intrarea in vigoare a noului cod. Bun, dar e o problema atat de mare sa trimiti la instanta..?

Sabau Gligor: Pai, nu-i problema, dar, na amu....

Man Ciprian: Trimiti un memoriu.. ca sa rezulte dintr-un document semnat de martor ca-si retrage declaratia data in fata instantei.

Sabau Gligor: Dar, in declaratia la notar eu nu trebuie sa detaliez starea de fapt, nu?

Man Ciprian: Domne, poti sa faci o cerere de consultare a dosarului si iti eliberez o copie de pe declaratia de la DNA. (n.n. dosarul penal nr. 25/P/2018 in care Sabau are caliatea de martor).

Avocat: Acum ca sa discutam cererea ce cuprinde ca, iar o sa ne gasim ca nu-i... (n.n. memoriul care trebuie trimis la Timisoara).

Man Ciprian: Stai asa, la mine-i dosarul? (n.n. se adreseaza comisarului Ile Marius).

Ile Marius: Faci o cerere acuma si, asta si dam...

Man Ciprian: Iti elibereaza o copie.

Avocat: Trebuie obligatoriu sa aiba continutul declaratiei?

Man Ciprian: Sunt trei aspecte esentiale. Nu trebuie sa aibe continutul obligatoriu a declaratiei. Sunt trei aspecte esentiale care ne intereseaza, trei contradictii. Alea trebuie atinse. Evident ca nu trebuie sa fie identica.

Avocat: Atunci de aici. (n.n. Sabau Gligor citeste declaratia sa de martor pe care a dat-o la DNA in dosarul nr. 25/P/2018).

Ile Marius: Hai ca iti dau o coala (n.n. pentru a scrie de mana/copia declaratia de martor din dosarul 25/P/2018).

Sabau Gligor: Deci stiu.

Avocat: Care au fost argumentele pentru care s-a respins cererea de reaudiere?

Man Ciprian: In incheiere (n.n. incheierea Curtii de Apel Timisoara) se mentioneaza ca inculpatii au fost audiati de doua, respectiv de trei ori, declaratiile au fost inregistrate, in cursul judecatii s-au pus intrebari si instanta va urma sa aprecieze care dintre declaratii se coroboreaza cu celelalte probe. Ceva de genul asta e motivarea. O ai, incheierea? (n.n. se adreseaza comisarului Ile Marius).

Ile Marius: O am.

Sabau Gligor: Bun. Si in cazul celorlalti trei, tot asa? (n.n. martorii Popa Cornel-senator, Parasca Marc Radu-ofiter de politie si Varga Zoltan Andras-administrator, cercetati pentru marturie mincinoasa in dosarele penale nr. 24/P/2018, respectiv nr. 26/P/2018 ale DNA-ST Oradea)

Man Ciprian: V-am aratat asta? Nu v-am aratat corespondenta cu instanta? Stati sa v-o arat. (neinteligibil) motivarea instantei.

Avocat: Intrebarea era ce faceti cu astialalti?

Sabau Gligor: Tu vrei sa dai la toti sau numai in dosarul...

Man Ciprian: La toti, doar nu o sa dau solutii diferite.

Ile Marius: Iti dau o coala sa scrii? (n.n. sa copiez de mana declaratia de martor).

Man Ciprian: Sau daca faci o cerere de consultare dosar iti fac o copie dupa ea. (n.n. declaratia de martor).

Sabau Gligor: Bun, hai ca...

Ile Marius: Cel mai bine cred ca-i asa, deci ia o copie si o are.

Sabau Gligor: Fac cererea, nu-i problema.

Ile Marius: Iti dau o coala de hartie si ...

Man Ciprian: Intelegeti care-i ...?

Avocat: (neinteligibil) declaratiile care le-au dat la DNA fiecare dintre ei, in calitate de martor, sunt la dosar si vor fi avute oricum in vedere la solutionarea cauzei, exact ceea ce scrie aici. (n.n. in incheierea Curtii de Apel Timisoara).

Man Ciprian: Vor fi avute, dar nu sunt incuviintate. Aia a vazut declaratiile astea, sunt atasate cererii mele de probatiune. (n.n. judecatoarea de la Timisoara). Deci io n-am depus... Stati sa va spun.

Avocat: Cererea de reaudiere nu a fost admisa.

Man Ciprian: Nu. Nici declaratiile ca inscrisuri nu sunt incuviintate ca probe.

Avocat: De ce nu le-ati cerut atunci?

Man Ciprian: (neinteligibil) declaratii de martor. Eu am facut o cerere de probatiune si pentru a-mi justifica...

Avocat: Dar ele se afla la dosar, judecatorul nu o sa se faca ca nu exista la dosar, intelegeti? Orice hartie care este la dosar, nu este exclusa, in sensul sa vi le dea inapoi o sa fie avute in vedere, sa stiti!

Man Ciprian: Nu-i legal asa ceva, ne se poate asa ceva, stiti bine?

Avocat: Dar la fel de bine nu va inteleg, din nou (neinteligibil) martorul Sabau este tert fata de acest dosar, nu este parte, nu este nimic.

Man Ciprian: Da.

Avocat: Trimite prin fax, trimite prin fax o hartie la dosar are exact acelasi regim ca si declaratia.

Man Ciprian: Prin care isi retrage declaratia.

Avocat: Are acelasi regim ca si declaratia.

Man Ciprian: Nu-i adevarat, eu am facut cerere de probatiune. El trimite instantei un memoriu prin care arata ca isi retrage declaratia. Deja-i alta..

Avocat: Ii exact acelasi lucru, pentru ca nu este parte in proces.

Man Ciprian: Nu trebuie sa fie parte ca sa arate martorul ca isi retrage declaratia, pentru ca el nu propune o proba.

Avocat: El tot nu-si poate retrage declaratia prin depunerea declaratiilor lor.

Man Ciprian: (neinteligibil) sa fie reaudiat sa-si retraga declaratia. Auziti? Oricum ideea-i ca ce am discutat data trecuta nu v-am mintit, da? N-am inceput urmarirea penala de asta v-am rugat sa-mi trimiteti practica.

(In timpul discutiei dintre procurorul Man Ciprian si avocat, martorul Sabau Gligor completa cererea de consultare a dosarului la dictarea comisarului Ile Marius, discutiile dintre Sabau si Ile suprapunandu-se cu cele dintre Man si avocat).

Sabau Gligor: Solicit prin prezenta eliberarea...

Ile Marius: Consultarea dosarului 25/P/2018.

Sabau Gligor: Dosarului...

Ile Marius: 25/P/2018.

Sabau Gligor: 2018, da.

Ile Marius: Si eliberarea de copii de pe actele de urmarire. Dupa aceea o sa scriem ce...

Sabau Gligor: Atata, nu?

Ile Marius: Da.

Sabau Gligor: Cat ii azi, in..

Ile Marius: 8.

Sabau Gligor: 08.10.2018.

Avocat: (neinteligibil) si favorizarea ? (n.n. infractiunea de favorizarea faptuitorului).

Man Ciprian: O clasez, aia-i clar, nu mai trebuie practica, nimic. aa...problema cu retragerea declaratiilor o rezolvam si aia.

Sabau Gligor: Dar la favorizare poti sa schimbi.. (n.n. incadrarea juridica).

Man Ciprian: Nu schimb nici o solutie, o clasez.

Sabau Gligor: Nu o poti numai prin solutia finala, o data cu cealalta. (n.n. cu infractiunea de marturie mincinoasa).

Man Ciprian: (neinteligibil).

Sabau Gligor: Dar la astia m-am uitat pe portal am vazut ca s-o amanat peste o luna. (n.n. dosar nr. 34/35/2016 al Curtii de Apel Timisoara).

Man Ciprian: Da. Nu s-a prezentat un martor, mai ii un martor de audiat.

Sabau Gligor: Nu stiu, in 9 sau in 10. (n.n. noiembrie 2018).

Man Ciprian: Dar pe partea (neinteligibil). Bun. Ii in regula..?

Avocat: Acuma, vedeti dumneavoastra cu declaratia notariala, daca d-l Sabau vrea s-o dea, mai bine sa ne gandim. Oricum renuntarea pentru noi nu este o solutie.

Man Ciprian: De aia nici nu am inceput urmarirea penala, am zis ca..

Avocat: Pentru noi este exclus, mai bine trimitere in judecata decat renuntare.

Man Ciprian: Da, de ce ar fi un impediment sa trimiteti un inscris la Timisoara din care sa rezulte ca va retrageti declaratia?

Sabau Gligor: Eu n-am zis. Eu amu aud pentru prima data ca nu am mai discutat chestia asta. Trimit daca zici tu. Da, sa nu zici ca daca nu mi-l primeste la dosar sau ceva in genul asta...

Man Ciprian: Ii important sa existe dovada ca ii inaintat instantei, deci, din punctul meu de vedere ideal ar fi daca ar fi trimis pe fax si imi atasezi la dosar faxul Curtii de Apel Timisoara (neinteligibil).

Sabau Gligor: Binenteles amu, daca il trimit vin si cu dovada. Nu vin eu sa va spun ca l-am trimis si de fapt sa nu-l trimit, nu fac eu chestii de astea.

(Comisarul Ile Marius ii elibereaza lui Sabau Gligor o copie de pe declaratia de martor data la DNA in 13.06.2018).

Sabau Gligor: Am primit. (n.n. Sabau Gligor mentioneaza pe cerere la solicitarea comisarului Ile Marius ca a primit o copie de pe declaratie).

Ile Marius: Azi.

Sabau Gligor: Azi.

Ile Marius: 08.10.2018, am primit o copie a declaratiei mele de martor din data de, cat ii...?

Sabau Gligor: 13 iunie 2018.

Ile Marius: 2 lei. (n.n. comisarul Ile Marius ii solicita lui Sabau suma de 2 lei reprezentand costul copiei de pe declaratie).

Man Ciprian: 0,50 de bani

Ile Marius: Da, is 4 file. Acum ti-aduce chitanta. (comisarul Ile rade).

Sabau Gligor: Stai, cred ca am marunt un leu. Da nu ca are sa schimbe daca-i de 10.

Man Ciprian: aa.., nu-i neaparat obligatoriu sa faceti la notar. De exemplu, faceti un memoriu la care atasati declaratia asta. Mentionati ca ati facut cerere de consultare a dosarului si in memoriul respectiv sa precizati ca mentineti declaratia de la DNA, retrageti declaratia din fata instantei si solicitati instantei sa ia act.

Sabau Gligor: Sa ia act.

Man Ciprian: Da. si mi le puneti la dosar. (dosar nr. 25/P/2018).

Sabau Gligor: Bun. Facem si asa. si actul sa-l intitulez memoriu sau ce sa scriu pe el?

Man Ciprian: Nu ma intereseaza pe mine. Memoriu catre Curtea de apel, cerere...

Sabau Gligor: Cerere.

Man Ciprian: aa.. sa am o dovada ca a ajuns la instanta. Daca trimiteti prin fax ii mai mult decat in regula. Si daca mi-l aduceti saptamana asta eu vreau sa si dau solutie pentru ca la urmatorul termen se face fondul si vreau sa trimit solutiile din dosare. (n.n. dosarele nr. 24, 25 si 26/P/2018 ale DNA-ST Oradea).

Sabau Gligor: Pai, mai este cam 3 saptamani, nu?

Man Ciprian: Da. Daca dau clasare e in regula, daca incep urmarirea penala pentru marturie mincinoasa trebuie sa trimit pentru confirmarea renuntarii. Deci, asta banuiesc ca nu-i o chestie sa o faceti maine, poimaine. (n.n. trimiterea memoriului la Timisoara).

Sabau Gligor: Pai nu. Da si ceilalti ce faci cu ei, tot asa? (n.n. dosarele nr. 24 si 26/P/2018 privind pe Popa, Parasca si Varga).

Man Ciprian: Pai, vedem. Parasca mai inainte l-am audiat de invinuit.

Ile Marius: Tu ia-i pus astia? (n.n. banii pentru plata copiilor de pe declaratie).

Sabau Gligor: Ca sa-i schimbi ca n-am numa asa. Deci la el mergi pe renuntare?

Man Ciprian: (neinteligibil). (n.n. procurorul Man imi da in mod nelegal sa citesc declaratia de suspect a lui Parasca).

Sabau Gligor: Nu-l cunosc eu, n-am eu... Pe el, daca incepi urmarirea, clar ca trebuie sa-l audiezi de suspect. De ce nu i-ai propus tot varianta asta sau n-o vrut el?

Avocat: Nu pe toata lumea ii deranjeaza urmarirea.

Man Ciprian: Oricum ii inceputa urmarirea pe marturie (neinteligibil).

Sabau Gligor: Era mai simplu si pentru el, tot asa, parerea mea. Treaba lui!

Man Ciprian: Domne, nu pot eu sa-i impun la om. Oricum o zis ca, ma rog, sunt chestiuni care nu tin de mine. Pentru mine ideal era sa-l reaudieze.

Sabau Gligor: Si pentru mine, na. Altfel, nu-mi retrageam daca stiam ca aia nu ma reaudiaza. (n.n. Curtea de Apel Timisoara). Era simplu, ma duceam la instanta, spuneam acelasi lucru ce-am spus aci.

Man Ciprian: Pai, sa-mi trimiteti si pe e-mail dupa ce trimiteti declaratia la Timisoara. Aveti e-mailul?

Avocat: Da.

Man Ciprian: Mi le trimiteti pe e-mail, nu mai veniti pentru atata la Oradea.

Sabau Gligor: Bine. Nu o capsezi? (n.n. declaratia de martor). Na bun, azi e luni, pana vineri o lamurim. (n.n. cererea la Timisoara).

Man Ciprian: Eu vreau sa-mi iau concediu saptamana viitoare. Nu o puteti lamuri pana marti, miercuri sa pot sa dau solutie, as vrea sa-l solutionez.

Sabau Gligor: Pai, amu, in doua zile, pana miercuri.

Man Ciprian: Pana miercuri, si mi-o trimiti pe e-mail. La Timisoara nu trebuie sa copiezi (neinteligibil) daca faceti varianta asta. Puteti face dumneavoastra un memoriu detaliat. Faceti un memoriu din care sa rezulte ca atasati declaratia pe care ati obtinut-o in baza articolului 92, pe care o mentineti, cu precizarea ca va retrageti declaratia din data de ..., din fata instantei.

Sabau Gligor: Da impreuna o facem noi, nu ma duc acasa sa fac memoriul, ca iar il fac aiurea.

Man Ciprian: Trei randuri si cu asta basta. Dupa aia mi le comunicati si mie pe e-mail.

Sabau Gligor: Bun, bun... Pai il facem, il concepem in ciorna, il scriu eu sau il scrieti dumneavoastra si il semnez si vedem ce numar de fax are acolo, trimit, sun sa vad daca l-a primit.

Man Ciprian: Numarul de fax.

Sabau Gligor: Da-l gasesc eu pe portalul instantei. Mai trimis-am eu pe fax si la Inalta Curte. Bun. si solutia de clasare o mai comunici cu mine, nu?

Man Ciprian: Cum sa nu, o comunic.

Sabau Gligor: Am crezut ca daca nu-i inceputa urmarirea penala fata de persoana nu mai...

Man Ciprian: Naiba stie, e discutabil. Unii comunica. Eu le comunic intotdeauna la persoana care sesizeaza si persoana cu privire la.. cercetez fapta dar priveste o persoana. Poti sa faci plangere pentru denuntare daca ar fi vorba de o plangere sau denunt, poti sa faci plangere pe denuntare calomnioasa si daca ii vorba de o fapta in rem.

Avocat: Da.

Man Ciprian: Eu le comunic.

Ile Marius: Da, dar Inalta Curte nu le comunica, Inalta Curte nu comunica, te cerceteaza si....

Man Ciprian: Sunt procurori care comunica sunt procurori care nu cominica. Acum vedeti argumentul eu am cercetat fapta nu persoana, ei au considerat ca nu-i... Legea ii destul de neclara.

Sabau Gligor: Bun, amu. Tot nu o contest eu, stai linistit. Numai sa stiu ca am terminat odata cu..

Man Ciprian: Solutia e pe nepedepsire.

Sabau Gligor: Pe cauza de nepedepsire, de aia zic. Nu in ideea asta zic eu sa o comunici, dar macar sa stiu odata ca s-o incheiat asta si... Na, las ca mergem sa facem ala (n.n. memoriul) si pana miercuri o rezolvam. Ceau.

Avocat: La revedere”.