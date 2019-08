Inregistrarea cu rapirea Luizei a disparut si ce martor-bomba e o fantoma pentru procurori! Cine vrea distrugerea Dosarului Caracal?

Noi detalii apar in cazul care a zguduit Romania de mai bine de o luna. Cine vrea distrugerea Dosarului Caracal si ce interese sunt in spatele ascunderii adevarului? Avocatul familiei Melencu face dezvaluiri cutremuratore. Sunt informatii de ultima ora, care arunca intreaga ancheta sub semnul incertitudinii: inregistrarea cu rapirea Luizei a disparut de la dosar, iar martorul care a vazut-o ultima data in viata nu a fost nici macar audiat initial!

Cazul crimelor din Caracal se complica pe zi ce trece, desi lucrurile ar trebui sa devina mai clare. Gheorghe Dinca a facut marturisiri importante despre faptele sale, dar anchetatorii inca au probleme in stabilirea concreta a modului disparitiilor Alexandrei Macesanu si Luizei Melencu. Dupa problemele cu INML legate de resturile gasite in curtea criminalului si testele ADN invaluite in mister, dupa bajbaiala autoritatilor in ceea ce priveste stabilirea vinovatiei celor de la 112, noi lucruri incredibile ies la iveala. Daca nu ar fi reale, ai putea crede ca sunt rodul imaginatiei un scenarist SF.

Un martor vital, o fantoma pentru procurori!

Avocatul Tonel Pop a facut dezvaluirile care iti furnica pielea pe maini la Antena 3, in cadrul emisiunii Sinteza Zilei. Este vorba despre Romania pura, Romania in care martorii care pot oferi amanunte-cheie intr-o ancheta sunt inexistenti pentru cei care ar trebui sa ii audieze. Concret: persoana care a vazut-o ultima data in viata pe Luiza Melencu nu a fost anchetata de procurorii de la sediul central, care nici macar nu stiau de existenta ei pana la interventia avocatului!

“Dosarul disparitiei Luizei, pur si simplu, nicio pagina nu a vrut sa ne arate nimeni din acest dosar, dar pe masura avansarii cercetarilor, au trebuit sa discute si despre acest lucru. Va spun in premiera, si cel putin raspicat, ca acest dosar Luiza, disparitia Luizei, in mare masura a disparut. A disparut odata cu Luiza. Pe parcurs. Trebuie sa nu minalizam roul nefast pe care l-au avut primii anchetatori care au avut acest dosar. Exista ca in orice caz al unei dispartii, atunci cand o persoana este gasita moarta sau este disparuta, cel mai important element este ultima persoana care te-a vazut in viata. Ultima persoana care a vazut-o pe Luiza in viata, eu am adus-o in fata procurorilor DIICOT central si acestia s-au mirat ca nu stiau de existenta acestei persoane, care a mai fost audiata de patru ori in dosarul initial, plecand de la politia zonala, trecand pe la Parchetul Judecatoriei si la Caracal, si la Craiova, si in cele din urma ajungand la DIICOT structura Teritoriala Craiova. Pe acest parcurs, acea persoana a avut cel putin patru audieri. Cei care au acum acest caz nu stiau ca exista acea persoana, ca sa nu mai vorbim de declaratiile acelei persoane, de natura faptelor relatate de acea persoana si de conjunctura ampla in care acea persoana a vazut, stie, cunoaste si a fost si audiata”, a declarat Tonel Pop, la Antena 3.

Cum a putut sa dispara o inregistrare din ziua disparitiei Luizei? Mama fetei a vazut-o, acum nimeni nu mai stie nimic de ea!

Asculti, te ciupesti sa vezi daca nu este un cosmar si te crucesti! Cand crezi ca nimic nu poate depasi o astfel de situatie aberanta, apare o informatie si mai neverosimila: o inregistrare de pe camerele de luat vederi, in care aparea Luiza in momentul disparitiei, a disparut fara urma de la dosar!

“Mai mult decat atat, la inceput au fost o serie de inregistrari. Exista undeva, pe coltul unei case, in intersectia aceea a groazei, existau trei camere de luat vederi in spic, pe un colt de cladire, care filma absout tot ce putea fi luat: venirea Luizei, plecarea Luizei, masina lui Dinca si tot ce s-a intamplat acolo. Aceste sisteme de supraveghere, inregistrarile lor au fost ridicate de catre acesti politisti, anterior sosirii la structura centrala si anterior sosirii in dosarul DIICOT Craiova, sunt date si sunt si chestiuni concrete, persoane care au vazut acele inregistrari, una din inregistrari care iarasi a disparut. Nu mai stie nimeni de ea si nici cei care au acum dosarul de la structura centrala nu au auzit de asa ceva. Chiar mama Luizei a vazut-o in acel dosar. Au disparut si inregistrarile in mare parte”, a marturisit Tonel Pop, conform Antena 3. Absolut terifiant! Cum a putut sa dispara o inregistrare atat de importanta? E vorba de incompetenta sau de o mana criminala? Cine vrea distrugerea Dosarului Caracal?

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.