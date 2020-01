Inregistrari inedite din 1969 ale formatiei The Rolling Stones au aparut pe YouTube inainte de Anul Nou - AUDIO

Înregistrări inedite ale formaţiei The Rolling Stones din 1969 au apărut pe contul de YouTube "69RSTRAX", marţi seară, cu câteva ore înainte de sfârşitul anului 2019, înainte ca ele să devină bun public, potrivit Variety. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Astfel de înregistrări apar în industria rock la jumătate de secol de la lansare, strategie folosită de artişti precum Bob Dylan, The Beatles, Motown Records. Trupele, de obicei, le făceau publice pentru o foarte scurtă perioadă de timp, pe un număr limitat de CD-uri, după care le retrăgeau de pe piaţă. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Aceste melodii, care apar sub titlul "69RSTRAX", ar fi prima colecţie de acest fel difuzată de trupă. Înregistrările sunt însoţite de mărcile formaţiei şi ale Abkco Music & Records, care administrează catalogul formaţiei din anii 1960, unele dintre ele având o calitate slabă. Nu au apărut până acum pe Spotify sau pe alte platforme de streaming şi nu se ştie cât timp vor fi disponibile online. Cele 75 de melodii includ mai multe concerte din 1969 şi diferite versiuni ale cântecelor de pe albumele "Let It Bleed" şi "Sticky Fingers", multe dintre ele apărând neoficial în ultimele decenii. Abkco a difuzat în ultimul deceniu o serie de înregistrări extraordinare mai vechi de 50 de ani, precum "69RSTRAX", dar multe nu au fost făcute publice încă. În cazul The Rolling Stones, Mick Jagger, cunoscut ca fiind unul dintre cei mai duri oameni de afaceri din industria de divertisment, ar încerca să găsească o modalitate prin care el sau moştenitorii săi vor putea beneficia de drepturi ...