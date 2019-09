Inregistrari video cu The Beatles, descoperite intr-o cutie pentru paine

Înregistrări video cu trupa The Beatles au fost descoperite, în Ţara Galilor, într-o cutie pentru pâine, scrie BBC. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Descoperirea a fost făcută în timpul unei cureţenii generale într-o casă. Într-una dintre înregistrări, evaluată la 10.000 de lire sterline de Omega Auctions, membrii trupei The Beatles glumesc cu un jurnalist ce încearcă să îi intervieveze. Grupul britanic era intervievat în Cardiff, în 1965. John Lennon spune că Paul McCartney are cinci copii în Swansea, iar Ringo Starr afirmă că următorul lor film va fi un western. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); O altă filmare, din 1967, îl prezintă pe guru spiritual Maharishi Mahesh Yogi şi membrii The Beatles întrebaţi despre aderarea la învăţătura lui. Lennon afirmă în clip: „Desigur că nu este un cult şi dacă nu îl luam în serios, nu am fi fost aici”. Pe o a treia înregistrare, audio, Lennon interpretează acustic piesa „God”, lansată după destrămarea The Beatles. Aceasta a fost evaluată, de asemenea, la 10.000 de lire sterline. Sunetul şi imaginea înregistrărilor au fost bine conservate. The Beatles a fost înfiinţată în anul 1960, în Liverpool, şi a devenit celebră în formula John Lennon, Paul McCartney, George Harrison şi Ringo Starr. Formaţia este considerată cea mai influentă în zona muzicii rock. Cele 27 de albume de studio, 52 de compilaţii şi 4 albume live au fost vândute peste 180 de milioane de copii în întreaga lume. Trupa, care s-a destrămat în 1970, a fost recompensată cu 10 premii Grammy, dar şi cu un Oscar. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră pe ...