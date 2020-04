Inregistrari video inedite in scop caritabil date publicitatii de Pink Floyd, Genesis, The Grateful Dead si Metallica

Pink Floyd, Genesis, The Grateful Dead şi Metallica sunt câteva dintre trupele care prezintă online, în această perioadă, înregistrări video inedite şi rare materiale de arhivă în scop caritabil, potrivit news.ro.

Înregistrările sunt disponibile pe canalele oficiale de YouTube ale grupurilor, unde sunt adăugate săptămânal pentru a putea fi vizionate de fanii din întreaga lume.

Între artiştii care au recurs la aceeaşi metodă se numără Radiohead şi The National.

Pink Floyd a prezentat regulat scurte fragmente video din arhiva sa, iar din 17 aprilie, trupa britanică va face disponibile concerte integrale, începând cu celebrul „Pulse” (1994) din Londra.

The National este live în fiecare zi de luni şi oferă înregistrări mai puţin cunoscute, în scopul sprijinirii membrilor echipei lor de turneu care în această perioadă nu pot lucra.

Din 10 aprilie, Grateful Dead a început să prezinte, sub titlul „Friday Shakedown Stream”, diverse concerte. Donaţiile făcute merg către MusiCares COVID-19 Relief Fund.

Genesis va publica cinci filme-concert, câte unul pe săptămână, începând cu 18 aprilie. Primul va fi despre turneul din 1981 pentru promovarea albumului „Abacab”.

Metallica a ales să difuzeze materiale inedite lunea. Fanii pot dona pentru fundaţia trupei, All Within My Hands, pentru a-i sprijini pe nevoiaşi.

În scopul strângerii de fonnduri au fost organizate mai multe evenimente muzicale online. Campania coordonată de Elton John a strâns 10 milioane de dolari. Lady Gaga va conduce pe 18 aprilie „One World: Together At Home” pentru Organizaţia Mondială a Sănătăţii. Chitaristul Tony Iommi a scos la licitaţie mai multe obiecte din colecţia personală pentru a strânge bani pentru un spital din Birmingham, iar „Jersey 4 Jersey” va aduna, pe 22 aprilie, unele dintre cele mai importante nume ale muzicii - între care Bruce Springsteen şi Jon Bon Jovi - pentru a strânge fonduri în sprijinul comunităţilor afectate de Covid-19.