INREGISTRARILE unor piese cantate de trupe precum Nirvana sau Soundgarden pierdute in incendiul din 2018 de la UMG - Anuntul producatorului

Universal Music Grup confirmă că înregistrări master ale formaţiilor Nirvana, Soundgarden, R.E.M. au fost distruse sau deteriorate în încendiul din 2018. Şi cele ale lui Elton John, Slayer, Sonic Youth şi Jimmy Eat World s-au pierdut în flăcări, potrivit news.ro.

O anchetă publicată de The New York Times în luna iunie 2019 a dezvăluit că, pe 1 iunie 2008, în incendiul care a cuprins Universal Studios Hollywood au fost distruse 500.000 de înregistrări master ale unor piese, semnate, între alţii, de Louis Armstrong, Duke Ellington, Nirvana, Sting şi Guns N’ Roses. În replică, Universal Music Group a transmis că articolul cuprinde greşeli, contradicţii şi interpretări greşite privind incidentul şi bunurile afectate.

UMG a încercat să obţină anularea procesului în care artiştii cer 50% din "orice înţelegere şi asigurare primită de UMG pentru pierderea înregistrărilor master şi 50% din valoarea necompensată de o înţelegere şi asigurare a pierderilor".

Acum, Universal Music a recunoscut că înregistrări master ale albumelor semnate de Nirvana, Soundgarden, Slayer, R.E.M., Elton John au fost fie distruse, fie deteriorate în încendiu.

Universal nu i-a informat niciodată pe artiştii afectaţi în primul rând de incendiu, nici pe cei care erau proprietarii legali ai acelor înregistrări master. În schimb, The New York Times a dezvăluit acest fapt, ceea ce i-a determinat pe artişti precum Hole, Soundgarden şi reprezentanţii legali ai lui Tom Petty să deschidă proces împotriva Universal.

Potrivit revistei Rolling Stone, ca parte a procedurii legale, aceşti artişti au cerut "o listă completă a înregistrărilor afectate". Universal a răspuns acum, confirmând (prin intermediul documentelor depuse în instanţă) că înregistrările master semnate de 19 artişti au fost "fie distruse, fie deteriorate" în incendiu.

Printre cei afectaţi se află: Nirvana, Soundgarden, Slayer, R.E.M., Elton John, ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, Bryan Adams, David Baerwald, Beck, Sheryl Crow, Jimmy Eat World, Les Paul, Peter Frampton, Michael McDonald, Sonic Youth, Suzanne Vega, The Surfaris, White Zombie şi Y&T.

Înregistrările master reprezintă sursa pentru realizarea de discuri vinil, CD, MP3 şi alte formate audio.

UMG a fost acţionată în judecată şi de reprezentanţi ai grupului Hole şi ai artiştilor Steve Earle, Tupac şi Tom Petty. În cazul acestora, ancheta internă a dovedit că nu au fost pierdute înregistrări master în incendiu.

"Universal a pretins (iniţial) că 17.000 de artişti au fost afectaţi de incendiu când au fost daţi în judecată", a spus Howard King, unul dintre avocaţii artiştilor. "Acum, când se văd daţi în judecată de artiştii lor, pretind că doar 19 au fost afectaţi. Această discrepanţă este inexplicabilă".

Pe de altă parte, Universal susţine că a salvat alte copii ale înregistrărilor în altă parte, fie pe vinil, fie pe bandă. Pentru început, UMG nu a spus ce înregistrări au fost salvate prin copii de rezervă.

Înregistrările master ale albumului "Nevermind" al formaţiei Nirvana se crede că "au dispărut pentru totdeauna", precum şi majoritatea înregistrărilor lui Beck.