INS a facut recensamantul dupa domiciliu. Populatia Romaniei, tot mai mica

Tabloul despre populatia Romaniei arata ingrijorator. Varsta medie se apropie de 42 de ani, la fel ca in majoritatea statelor europene. Doar ca la noi numarul de nasteri este tot mai mic. Institutul National de Statistica a facut recensamantul dupa domiciliu. Oficial, avem peste 22 de milioane de locuitori. In realitate insa suntem mult mai putini. Romania a pierdut anul trecut aproape doua mii de oameni in fiecare luna. Doua sunt cauzele: mortalitatea si migratia. Populatia Romaniei, dupa domiciliu, este de aproape 22,2 milioane persoane La 1 ianuarie 2019 populatia Romaniei, dupa domiciliu, adica numarul total al celor care au cetatenie romana, aici sunt inclusi si cetatenii straini, a fost de 22.171. ...