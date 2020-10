INS a revizuit la 11,9% contracția PIB din T2. Scaderea pe primul semestru este de 4,5%

Institutul Naţional de Statistică (INS) a revizuit la 11,9%, de la 12,3%, estimările privind contracţia Produsului Intern Brut (PIB) pe serie ajustată sezonier în trimestrul II din acest an, faţă de primul trimestru din 2020, potrivit datelor provizorii publicate vineri de INS. Datele provizorii publicate în septembrie de Statistică indicau faptul că Produsul Intern Brut […] The post INS a revizuit la 11,9% contracția PIB din T2. Scăderea pe primul semestru este de 4,5% appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.