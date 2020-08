INS: Afacerile cu jocuri de noroc si alte activitati recreative au crescut cu peste 1500 de ori in iunie 2020, fata de mai 2020

Afacerile in activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative au crescut cu 1506,7% in luna iunie, fata de luna anterioara, ducand la un avans al serviciilor de piata prestate populatiei in serie bruta de 152,8% in iunie, comparativ cu luna mai, potrivit unui comunicat remis joi de Institutul National de Statistica.