INS anunta aparitia cercetarii statistice "Conditiile de viata ale populatiei din Romania", in anul 2019

Institutul Naţional de Statistică (INS) anunţă apariţia cercetării statistice "Condiţiile de viaţă ale populaţiei din România", în anul 2019, informează Agerpres.

Conţinutul publicaţiei presupune descrierea generală a condiţiilor de viaţă ale populaţiei, utilizând principalele date privind starea de sănătate, educaţia, statutul ocupaţional, condiţiile de muncă, condiţiile de locuit, înzestrarea cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor, situaţia economică a gospodăriilor, aspecte privind deprivarea materială, realizată pe baza rezultatelor Anchetei asupra calităţii vieţii, din anul 2019, se menţionează în comunicat.Potrivit cercetării, ancheta asupra calităţii vieţii (ACAV) are ca obiectiv principal producerea de date statistice detaliate utilizabile pentru caracterizarea condiţiilor de viaţă ale populaţiei. Aceasta se realizează prin colectarea unor informaţii referitoare la diferite aspecte sociale: condiţiile de locuit, starea de sănătate, educaţie, ocuparea forţei de muncă, dotarea locuinţei cu diferite facilităţi şi bunuri de folosinţă îndelungată etc.Ancheta asupra calităţii vieţii este o cercetare selectivă longitudinală cu eşantion rotaţional. Eşantionul total al anchetei este împărţit în fiecare an în patru sub-eşantioane aproximativ egale. În fiecare an, un sub-eşantion iese din cercetare, trei sub-eşantioane participă mai departe, iar un alt sub-eşantion (nou) intră în cercetare. Ancheta s-a realizat pe un eşantion de circa 10.000 de locuinţe din toate judeţele ţării.Cercetarea statistică este realizată în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului şi Parlamentului European nr. 1177/2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit şi la condiţiile de viaţă cu modificările şi completările ulterioare.