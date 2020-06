INS: Castigul salarial mediu nominal net a scazut in aprilie cu 3,4%, la 3.182 lei

Castigul salarial mediu nominal brut in luna aprilie a fost de 5.201 lei, cu 185 lei (-3,4%) mai mic decat in luna martie 2020, in timp ce castigul salarial mediu nominal net a fost 3.182 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 112 lei (-3,4%), potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS).