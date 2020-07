INS: In urmatorul trimestru, managerii estimeaza cresterea numarului de salariati si a preturilor, in constructii si comertul cu amanuntul

Managerii estimeaza pentru perioada iulie-septembrie o crestere moderata a activitatii in industrie si comertul cu amanuntul, o crestere moderata a numarului de salariati in constructii si comertul cu amanuntul, precum si cresterea preturilor in comertul cu amanuntul, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).