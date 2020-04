INS: O treime dintre importatori si exportatori estimeaza reduceri de pana in 25% in martie 2020

O treime dintre exportatorii care au participat la un sondaj derulat de Institutul Naţional de Statistică estimează scăderi ale exportului cu până la 25% în martie 2020, faţă de perioada similară a anului trecut, în timp ce 12% văd o contracţie cuprinsă între 25% şi 50%, potrivit ZF.ro. De asemenea, 7% estimează o reducere a The post INS: O treime dintre importatori şi exportatori estimează reduceri de până în 25% în martie 2020 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.