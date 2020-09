INS: Rata somajului a urcat la 5,4% in trimestrul doi

Rata somajului in Romania s-a situat la 5,4%, in trimestrul II al anului in curs, in crestere cu 1,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in trimestrul anterior, iar rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 65,2%, in scadere cu 0,2 puncte procentuale raportat la aceeasi perioada de referinta, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri.