Insarcinatul cu afaceri german la Teheran, convocat de Iran dupa remarci ''inacceptabile'' ale unor oficiali despre moartea lui Soleimani

Insarcinatul cu afaceri german la Teheran (diplomatul care conduce ambasada in lipsa ambasadorului) a fost convocat duminica la MAE iranian in urma unor remarci "inacceptabile" ale "unor responsabili germani" despre moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis intr-un raid american in Irak, se arata intr-un comunicat oficial iranian.