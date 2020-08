INSP: A inceput trendul descendent al epidemiei COVID. Lista județelor

Trendul epidemiei COVID-19 a fost descendent în ultima săptămână în 10 județe, însă în București și alte 12 județe este în continuare ascendent, potrivit analizei săptămânale a Institutului Național de Sănătate Publică (INSP). În urmă cu o săptămână, epidemia nu intrase pe un trend descendent în niciun județ. Dimpotrivă, 30 de județe și Capitala aveau […] The post INSP: A început trendul descendent al epidemiei COVID. Lista județelor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.