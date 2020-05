INSP anunța cați romani morți de coronavirus aveau și alte afecțiuni

Potrivit unui raport făcut public, miercuri, de Institutul Național de Sănătate Publică în perioada 4 – 10 mai, nuă din 10 români morți de coronavirus aveau cel puțin o altă afecțiune, iar trei sferturi dintre decese au fost la persoane de peste 60 de ani. Potrivit INSP, în săptămâna 4 – 10 mai, mai mult […] The post INSP anunță câți români morți de coronavirus aveau și alte afecțiuni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.