INSP: Definitii de caz - actualizate; noi recomandari de prioritizare a testarii pentru COVID-19

Definiţiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus au fost actualizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică. Potrivit site-ului INSP, caz suspect de coronavirus este: * Pacient cu infecţie respiratorie acută (debut brusc cu cel puţin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dispnee (creşterea frecvenţei respiratorii) şi fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic * Pacient cu infecţie respiratorie acută (debut brusc cu cel puţin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dispnee - creşterea frecvenţei respiratorii) şi fără o altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic şi cu istoric de călătorie internaţională, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului * Pacient cu infecţie respiratorie acută - debut brusc cu cel puţin unul din următoarele simptome: tuse, febră, dispnee (creşterea frecvenţei respiratorii) şi care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului * Pacient cu pneumonie, bronhopneumonie +/- pleurezie, fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic * Pacient cu infecţie respiratorie acută severă (SARI) (febră sau istoric de febră şi tuse şi dispnee (creşterea frecvenţei respiratorii) şi care necesită spitalizare peste noapte), fără altă etiologie precizată care să explice pe deplin tabloul clinic. Contactul apropiat este definit ca: * Persoana care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-19; * Persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână fără igiena ulterioară a mâinilor); * Persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuşă); * Persoana care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi cu o durată de minim 15 minute; * Persoana care s-a aflat în aceeaşi încăpere (ex. sala de clasă, sala de şedinţe, sala de aşteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m; * Persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecţie; Personalul medical care a purtat echipamentul de protecţie corespunzător tipului de îngrijire acordată nu este considerat contact apropiat. Caz confirmat este persoana cu o confirmare în laborator a infecţiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele şi simptomele clinice. INSP vine şi cu recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19: * Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar conform definiţiei de caz; * Contacţi apropiaţi simptomatici ai cazurilor confirmate; * Pacienţi înainte de procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienţi cu transplant de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflaţi în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant - 2 teste la 24 de ore interval; * Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă medicamentos la internare în spital - 2 teste la 24 de ore interval; * Pacienţi oncologici asimptomatici aflaţi în curs de chimioterapie - de 2 ori pe lună; * Pacienţi oncologici asimptomatici înainte de intervenţii operatorii sau manevre invazive; * Hemodializaţi simptomatici; * Hemodializaţi asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile interval între ele; pe durata acestei perioade aceştia vor fi dializaţi în sesiuni separate de restul pacienţilor; * Persoane instituţionalizate simptomatice; * Gravidele asimptomatice care se află în carantină/izolare la domiciliu sau au fost contact apropiat cu un caz confirmat; * Personalul de îngrijire din cămine de bătrâni - de 2 ori pe lună; * Personal sanitar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, în a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant Potrivit INSP, în perioada imediată contactului posibil infectant şi până la primirea rezultatului de laborator, personalul medico-sanitar îşi va desfăşura activitatea cu respectarea măsurilor de protecţie standard. Cazurile pozitive simptomatice sau asimptomatice din rândul personalului sanitar vor respecta procedurile de izolare aplicate şi la restul persoanelor infectate. Modificarea contextului epidemiologic poate duce la revizuirea acestor recomandări, precizează sursa citată. Unităţile medicale pot stabili protocoale de testare pentru personalul medical şi/sau pacienţi prin tehnici de RT-PCR, suplimentar faţă de aceste recomandări, care pot fi realizate cu resurse proprii în laboratoarele pe care le deţin sau în alte laboratoare. Rezultatele pozitive ale acestor testări vor fi raportate de către laboratorul care a efectuat testarea imediat la INSP şi direcţiile de sănătate publică şi se vor lua măsurile necesare de internare/izolare ale persoanelor infectate. În aceste cazuri, unităţile sanitare îşi vor efectua propria anchetă epidemiologică şi vor adopta măsuri de limitare a infecţiei, acţiuni ce intră în responsabilitatea directă a managerului. Raportul anchetei epidemiologice va fi remis în termen de 24 de ore direcţiei de sănătate publică judeţene, se mai arată în documentul publicat pe site-ul INSP. AGERPRES/(AS - autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Andreea Rotaru, editor online: Anda Badea)