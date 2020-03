INSP: Definitiile de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus, actualizate

Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile a actualizat definiţia de caz suspect sau confirmat cu COVID-19, dar şi noţiunea de ''contact apropiat'', venind cu precizări legate de persoanele care pot intra în aceste categorii. Potrivit site-ului INSP, cazul suspect de coronavirus este: * pacientul cu infecţie respiratorie acută - debut brusc al cel puţin uneia dintre următoarele: tuse, febră, scurtarea respiraţiei (creşterea frecvenţei respiratorii), fără o altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic şi cu istoric de călătorie sau şedere într-o ţară/regiune cu transmitere comunitară, în perioada de 14 zile anterioare datei debutului; * pacientul cu infecţie respiratorie acută şi care s-a aflat în contact apropiat cu un caz confirmat cu COVID-19 în perioada de 14 zile anterioare datei debutului; * pacientul cu infecţie respiratorie acută severă (SARI) - febră sau istoric de febră, tuse şi scurtarea respiraţiei (creşterea frecvenţei respiratorii), care necesită spitalizare peste noapte şi fără altă etiologie care să explice pe deplin tabloul clinic. Contactul apropiat este definit ca: * persoana care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu un pacient cu COVID-19; * persoana care a avut contact fizic direct cu un caz de COVID-19 (ex. strângere de mână neurmată de igiena mâinilor); * persoana care a avut contact direct neprotejat cu secreţii infecţioase ale unui caz de COVID-19 (ex. în timpul tusei, atingerea unor batiste cu mâna neprotejată de mănuşă); * persoana care a avut contact faţă în faţă cu un caz de COVID-19 la o distanţă mai mică de 2 m şi pe o durată de peste 15 minute; * persoana care s-a aflat în aceeaşi încăpere (ex. sala de clasă, sala de şedinţe, sala de aşteptare din spital) cu un caz de COVID-19, timp de minimum 15 minute şi la o distanţă mai mică de 2 m; * persoana din rândul personalului medico-sanitar sau altă persoană care acordă îngrijire directă unui pacient cu COVID-19 sau o persoană din rândul personalului de laborator care manipulează probe recoltate de la un pacient cu COVID-19, fără portul corect al echipamentului de protecţie; * persoana care a avut contact în avion cu un caz de COVID-19 şi care a stat pe unul din cele 2 rânduri în orice direcţie faţă de caz, persoane care au călătorit împreună cu cazul sau care i-au acordat îngrijire în avion, membri ai echipajului care au servit în zona în care s-a aflat cazul. Dacă severitatea simptomelor sau deplasarea cazului în avion indică o expunere mai extinsă, vor fi consideraţi contacţi apropiaţi toţi pasagerii din zona respectivă din avion sau chiar toţi pasagerii din avion. Caz confirmat este persoana cu confirmare în laborator a infecţiei cu SARS-CoV-2, indiferent de semnele şi simptomele clinice. ''Aceste definiţii de caz pot fi actualizate în funcţie de cerinţe noi de supraveghere la nivel mondial/european/naţional'', se arată în documentul publicat pe site-ul INSP. AGERPRES/(AS - autor: Georgiana Tănăsescu, editor: Florin Marin, editor online: Ada Vîlceanu)