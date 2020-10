INSP: Peste 40.000 de infecții respiratorii au fost diagnosticate saptamana trecuta. S-au injumatațit cazurile de gripa

Numărul total de cazuri de infecţii respiratorii acute înregistrate la nivel naţional săptămâna trecută a fost de 42.121, cu 8,7% mai mare comparativ cu cel din săptămâna anterioară, dar jumătate din numărul de cazuri de gripă în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, informează joi Institutul Naţional de Sănătate Publică. ”Săptămâna 5 – 11 […] The post INSP: Peste 40.000 de infecții respiratorii au fost diagnosticate săptămâna trecută. S-au înjumătățit cazurile de gripă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.