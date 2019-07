Inspecția Judiciara cere sancționarea disciplinara a lui Cristi Danileț pentru manifestari care aduc atingere probitații profesionale

Inspecția Judiciară a anunțat într-un comunicat emis joi, 18 iulie, că a dispus exercitarea acțiunii disciplinare față de judecătorul Cristi Dănileț de la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru manifestări care aduc atingere onoarei sau probității profesionale ori prestigiului justiției, săvârșite în afara exercitării atribuțiilor de serviciu, faptă care reprezintă abatere The post Inspecția Judiciară cere sancționarea disciplinară a lui Cristi Dănileț pentru manifestări care aduc atingere probității profesionale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.