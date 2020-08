Inspecție independenta pe Autostrada A3, Comarnic – Brașov. Tronsonul dintre Rașnov și Cristian este terminat in proporție de 60%. VIDEO

Tronsonul Autostrăzii A3 Comarnic-Braşov dintre Râşnov şi Cristian (6,3 kilometri de autostrada şi 3,7 kilometri de drum de legătură cu 4 benzi) a ajuns la aproximativ 60% stadiu fizic. “Se lucrează la ridicarea grinzilor de beton pe viaductul ce supratraversează DN73A şi calea ferată Brasov-Zarnesti, la aşternerea straturilor rutiere, la umpluturi, la taluzarea cu pământ […] The post Inspecție independentă pe Autostrada A3, Comarnic – Brașov. Tronsonul dintre Râșnov și Cristian este terminat în proporție de 60%. VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.