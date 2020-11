Inspectia de Prevenire din cadrul ISU Dobrogea Constanta, actiuni de control la spitalele din intreg judetul

Vor fi verificate mai multe aspecte, inclusiv pe partea de instructaj in domeniul situațiilor de urgenta, precum și procedurile de evacuare.

În săptămâna 15-29 noiembrie, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea” al județului Constanța va desfăşura acţiuni de control la spitalele din întreg judeţul.Vor fi verificate următoarele aspecte: funcționalitatea instalației de semnalizare/avertizare in caz de incendiu; hidranți interiori/exteriori; instalațiile electrice; partea de evacuare in caz de incendiu (cai de evacuare, iluminat cai de evacuare in condițiile circuitului epidemiologic). Totodată cadrele inspectoratului vor verifica partea de instructaj in domeniul situațiilor de urgenta, precum și procedurile de evacuare.Scopul acestor activități este de a pregăti personalul unităților spitalicești, obiective importante din competența inspectoratului, unde, zilnic, sunt îngrijite sute de persoane și oricând pot apărea diverse situații de urgență, precum și de a preveni evenimente neplăcute.