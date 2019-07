Inspectia Judiciara a deschis o actiune discipinara impotriva judecatorului Danilet, care a criticat CSM si CCR intr-un interviu

Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de judecatorul Cristi Danilet de la Tribunalul Cluj, in cazul unui interviu, dat in afara orelor de serviciu, in care magistratul a criticat CSM, CCR si pe ministrul Justitiei si ar fi facut afirmatii cu implicatii politice sau care afecteaza impartialitatea autoritatii judecatoresti.