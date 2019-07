Inspectia Judiciara face verificari in cazul de la Caracal

Inspecţia Judiciară a anunţat că s-a sesizat din oficiu şi a dispus verificări în legătură cu modul în care au fost respectate dispoziţiile procedurale de către magistraţii implicaţi în instrumentarea cazului de la Caracal. De asemenea, Inspecţia Judiciară verifică circumstanţele în care au fost date publicităţii presupuse informaţii vizând derularea anchetei penale de către o asociaţie profesională a magistraţilor. Potrivit unui comunicat al IJ, inspectorii judiciari vor efectua verificări prealabile în aceste cauze pentru a stabili dacă există indicii cu privire la săvârşirea vreunei abateri disciplinare. 