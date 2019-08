Inspector scolar, la final de mandat: Am schimbat 8 ministri, unii semidocti certati cu limba materna. PSD doreste sa isi impuna oamenii

Inspectorul scolar general din Braila, Catalin Canciu, unul dintre cei 13 inspectori demisi in 2017 de Ministerul Educatiei condus de Liviu Pop si care si-au recastigat in instanta mandatele, scrie pe Facebook, la final de mandat, ca au fost patru ani grei, in care s-a luptat cu PSD care a vrut sa-si impuna oamenii.