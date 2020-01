Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta, la bilant. Rezultatele activitatii de control pentru anul 2019

Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii si securitatea si sănătatea in munca a salariaţilor, precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare, precizează ITM Constanța, printr-un comunicat oficial.

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat si in anul 2019 activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.Pe parcursul intregului an s-au desfășurat Campanii de control organizate la nivel national, prevazute in programul de actiuni pentru anul 2019 al Inspectiei Muncii, in domenii de activitate cum ar fi: construcții, , transport substanțe periculoase, industria energetica, unitați care au desfășurat activitate pe litoralul Mării Negre, etc.Au fost inițiate si acțiuni de control la nivel local pe domenii de activitate specifice județului Constanta, care au vizat Șantierele Navale Constanta, Midia-Năvodari si DMHI Mangalia,angajatori care desfășoara activitati în Portul Constanta și Agigea.Deasemenea reprezentanții Inspectoratului de Muncă Constanta au participat si la acțiuni comune de control alături de reprezentanți ai Jandarmeriei, Poliției Constanța, Direcției Antifrauda 2 Constanta și Prefectura Constanța.Inspectorii de muncă din cadrul Serviciul Control Relaţii de Munca au verificat în anul 2018 un numar de 3605 agenti economici . Au fost sanctionați 493 angajatori unde au fost aplicate un numar de 590 sanctiuni contravenționale din care 411 amenzi în valoare de 6.529.600 lei si 179 avertismente. In urma verificărilor au fost dispuse un număr de 3452 masuri de remediere a neconformitărilor constatate.Au fost aplicate 161 sancțiuni contravenționale și au fost identificate, prestând muncă nedeclarata, 295 de persoane.Referitor la activitatea de control privind securitatea si sanatatea in munca in anul 2019 inspectorii de munca au efectuat 1815 controale tematice, in urma carora s-au constatat 3853 de neconformitati, pentru care s-au dispus 3853 masuri de remediere.S-au aplicat 3853 sanctiuni din care 3629 avertismente si 193 amenzi contraventionale in valoare totala de 780.000 lei.Controalele au fost efectuate in baza graficelor lunare de control aprobate de conducerea ITM Constanta.Valoarea sancțiunilor aplicate pe parcusul anului 2019, la nivelul instituției a fost de 7.309.600 lei .In cursul anului 2019, in cadrul Campaniei nationale de supravegherea pietei produselor industriale din domeniul de competenta al Inspectiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de catre Comisia Europeana, s-au verificat 114 societati comerciale , controalele realizandu-se la importatori, distribuitori si comercianti pentru un numar de 372 de produse reglementate de directivele din domeniul de competenta al Inspectiei Muncii, folosindu-se check-listuri si tematici pentru fiecare directiva in parte.Referitor la relația cu cetățenii, în anul 2019 au fost inregistrate un numar de 1447 sesizari din care 1212 au fost în domeniul relațiilor de munca iar 235 au vizat probleme de securitate si sănătate în muncă si alte probleme care nu intrau in sfera de competenta a institutiei.Aspectele cele mai des intalnite in problemele sesizate de cetățeni au facut referire la : neplata drepturilor salariale, neplata orelor suplimentare,nerespectarea timpului de lucru si de odihna, neacordarea concediilor de odihna, refuzul angajatorului de-a elibera documentele solicitate de salariați.