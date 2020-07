Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta: Sanctiuni contraventionale, in urma controalelor dintr-o campanie nationala

Neplata salariului la data negociată în contractul de muncă;

Neevidențierea orelor de muncă prestate de salariați.

Incălcarea prevederilor legale privind munca suplimentara și în sărbători legale;

Conform programului cadru de acțiuni, aprobat de Inspecția Muncii pentru anul 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța desfășoară în perioada 26 iunie - 1 septembrie 2020 „Campania Națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă în unități care desfășoară activitate pe Litoralul Mării Negre”.In perioada 26 iunie - 3 iulie, inspectorii de muncă din cadrul Serviciului Control Relaţii de Muncă, în cadrul Campaniei Litoralul Mării Negre, au verificat 57 angajatori, au aplicat un număr de 6 amenzi contravenționale în valoare de 221.500 si au depistat 11 persoane fără forme legale de angajare.Acțiunile de control s-au desfășurat și în colaborare cu reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi, Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța, Serviciul Ordine publicăServiciul de Investigare a Criminalității Economice și Serviciul pentru Imigrări.In perioada 2-30 iunie au mai fost verificați un numar de 312 agenti economici, la care s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 533.500 lei.Au fost dispuse 336 de măsuri cu termen de remediere pentru neconformitățile constatate și au fost identificate 20 de persoane care prestau muncă nedeclarată, pentru care s-au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare de 400.000 lei.Referitor la activitatea de control privind securitatea și sănătatea în muncă în luna iunie 2020 inspectorii de munca au efectuat 252 controale, în urma carora s-au constatat 466 de neconformități, motiv pentru care s-au dispus 466 măsuri de remediere.S-au aplicat 466 de sanctiuni - 451 avertismente si 15 amenzi contraventionale in valoare totala de 59 500lei.Controalele au fost efectuate în baza graficelor lunare de control aprobate de conducerea ITM Constanta.In cursul lunii iunie 2020, in cadrul Campaniei nationale de supravegherea pietei produselor industriale din domeniul de competenta al Inspectiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2020 coordonat de catre Comisia Europeana, s-au verificat 8 societati comerciale , controalele realizandu-se la importatori, distribuitori si comercianti pentru un numar de 20 de produse reglementate de directivele din domeniul de ompetenta al Inspectiei Muncii, folosindu-se check-listuri si tematici pentru fiecare directiva in parte.Inspectorii de muncă au verificat și modul în care agenții economici respectă obligațiile prevederilor legale referitoare la prevenirea și combaterea pandemiei de COVID -19.