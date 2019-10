Inspectorii de la Protecția Consumatorilor au dat prima amenda dupa controalele facute la autobuzele din Brașov

Inspectorii Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Brașov au închis, joi, un atelier în care se reparau autobuzele defecte și au aplicat o amendă de 15.000 de lei, în cadrul controlului demarat în autogările din oraș și pe traseele autobuzelor, anunță MEDIAFAX.

Potrivit inspectorilor Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) Brașov, verificările în autogări și pe traseele autobuzelor continuă, iar măsurile luate joi sunt doar primele din cadrul acestui control.

„Am aplicat măsura de oprire a activității atelierului in care se autobuzele și am aplicat amenda de 15.000 de lei. Această măsură este doar o mică parte din controlul efectuat la firma de transport. Pentru celelalte aspecte continuăm cercetările și am extins aceste verificări”, au transmis reprezentanții CRPC Brașov.

Controlul a început miercuri dimineață.

Potrivit comisarilor CRPC Brașov, au fost descoperite deficiențe extrem de grave care pot pune în pericol sănătatea și viața consumatorilor, precum: autobuze într-o stare avansată de degradare cu anvelope uzate extrem, mult mai mulți călători, în special copii care vin la școală în Brașov, decât numărul de scaune existente, oprirea în locuri neamenajate și neautorizate pentru debarcarea călătorilor, truse medicale expirate unele chiar din anul 2000, lipsă de stingător, scaune rupte, parbriz spart, multă rugină. A fost găsit inclusiv un șofer care fuma în autobuz.