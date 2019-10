Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au fost socati de ce au gasit intr-un mall din Bucuresti

ANPC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Comisarii de la Protectia Consumatorilor au aplicat amenzi de 170.000 de lei unitatilor de alimentatie publica din complexul comercial Sun Plaza si au retras definitiv de la comercializare produse alimentare in valoare de peste 15.500 de lei. "In data de 04.10.2019, comisarii din cadrul CRPCR Bucuresti-Ilfov au efectuat un numar de 13 actiuni de control pentru verificarea respectarii prevederilor legale din domeniul protectiei consumatorilor in unitatile de alimentatie publica din Complexul comercial Sun Plaza. Pentru incalcarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor, au fost aplicate 17 amenzi contraventionale in cuantum de 170.000 lei si un avertisment", se precizeaza intr-un comunicat ...