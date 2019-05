Inspectorii ITM Constanta, controale la societatile comerciale. Ce sanctiuni au aplicat

Inspectoratul Teritorial de Munca Constanta a continuat activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa, in conformitate cu obiectivele specifice ale Inspectiei Muncii .Pe baza actiunilor prevazute in Programul cadru pentru anul 2019, s-au derulat pe parcursul lunii Aprilie 2019 controale in colaborare cu alte institutii cum ar fi I.J.Politia –SICE, IGI, I.J.Jandarmi, etc.Controalele au avut ca obiectiv verificarea respectării prevederilor legale din legislaţia muncii si securitatea si sănătatea in munca a salariaţilor, precum si verificarea masurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare .Referitor la activitatea de control privind securitatea si sanatatea in munca in luna aprilie 2019 inspectorii de munca au efectuat 143 de controale tematice, in urma carora s-au constatat 304 de neconformitati, motiv pentru care s-au dispus 304 masuri de remediere.S-au aplicat 304 de sanctiuni- 282 avertismente si 22 amenzi contraventionale in valoare totala de 88 500 lei.In perioada 01.04 – 30.04.2019, cei 22 de inspectori de munca din cadrul Serviciului Control Relații de Muncă, au efectuat 294 de controale, sanctionand 39 de angajatori unde au aplicat un numar de 43 de sanctiuni din care 30 amenzi si 13 avertismente - in valoare totala de 564.300 lei. Cu ocazia controalelor efectuate in luna APRILIE 2019 au fost identificati 11 angajatori care foloseau munca nedeclarata, respectiv 24 persoane pentru care s-au aplicat sanctiuni contraventionale cu amenda in suma totala de 480.000 lei.Tot in luna APRILIE au fost initiate/finalizate 52 de controale pentru rezolvarea sesizarilor depuse de catre cetățeni.De asemenea, in perioada 15.04 – 31.05.2019 se desfasoara la nivel național, Actiunea de informare si constientizare cu privire la respectarea legislatiei specifice privind ucenicia la locul de munca, efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior si internship.Inspecţiei Muncii, are și funcţia generală de comunicare, prin care se asigură schimbul de informaţii cu autoritățile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de control, informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă şi se aplică prevederile legislaţiei din domeniile de competenţă.în acest context, se vor desfăşurarea acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la măsurile de efectuare a programelor de internship, de formare profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, a modalităţii de efectuare a stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, de completare şi transmitere corectă a datelor în registrul general de evidenţă a salariaţilor şi de aplicare a legislaţiei aferente.Indrumarea entitatilor care au calitatea de angajator, interesate de aplicarea corecta si unitara a prevederilor legale privind ucenicia la locul de munca, efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior si internshipul;Cresterea gradului de constientizare a entitatilor care au calitatea de angajator care pot, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contracte individuale de munca, inclusiv contracte de ucenicie, contractul de stagiu - anexa la contractul individual de munca, sau de a utiliza interni in baza contractului de internship, pentru a-si asigura forta de munca calificata, in functie de cerintele organizatiei;Informarea persoanelor/salariatilor/entitatilor care au calitatea de angajatori, in ceea ce priveste dezvoltarea carierei si a procesului de formare profesionala continua si respectiv la locul de munca;Constientizarea promovarii dialogului social care sa duca la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local in ceea ce priveste integrarea durabila pe piata muncii a persoanelor fara un loc de munca si asigurarea tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii;- Facilitarea integrării sociale a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii.