Inspectorii sanitari iau cu asalt litoralul. Sunt vizate unitati de turism si taberele dar si apele de imbaiere

in fiecare sezon monitorizarea calitatii apei de imbaiere este realizata de DSPJ Constanta prin analiza de laborator a probelor de apa de mare prelevate din 48 de puncte fixe stabilite de-a lungul litoralului de la Navodari la Vama Veche;

suplimentar, se vor preleva si analiza probe de apa de mare din localitatile Vadu si Corbu (plaje neamenajate);

frecventa de prelevare este bilunara, dupa un calendar de monitorizare stabilit la inceputul fiecarui sezon si transmis catre Ministerul Sanatatii si apoi la Comisia Europeana;

rezultatele monitorizarii vor fi facute publice pe site-ul Ministerului Sanatatii, site-ul DSPJ Constanta, dar si prin afisaj la nivelul plajelor;

În perioada 24 iunie -31 august 2019, inspectori sanitari ai Serviciului de Control în Sănătate Publică din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică a Judetului Constanta, precum şi inspectori sanitari detasaţi pe litoral vor desfăşura actiuni de control igienico - sanitare în unităţi de turism şi tabere, unitati de alimentatie publică, şi vor verifica conformitatea apelor de îmbăiere.În cadrul actiunilor de control se vor verifica urmatoarele aspecte :- existenta apei curente si a apei calde in unitati;- verificarea conditiilor igienico-sanitare, organizarea si respectarea circuitelor functionale, microclimat, ventilatie;- existenta spatiilor frigorifice / existenta termometrelor si al afisajului termogramelor;- existenta fiselor de aptitudini eliberate de medicul de medicina muncii pentru personalul angajat , conform H.G.nr.355/2007 cu modificarile si completarile ulterioare si monitorizarea zilnica a starii de sanatate la personalul din sectorul de productie;- verificarea din punct de vedere al echipamentului de protectie al angajatilor ; personalul angajat trebuie sa poarte echipament de protectie corect adecvat muncii prestate si complet ;- verificarea din punct de vedere al instruirii personalului privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena, conform Ord.M.S.nr.1225/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;- verificarea din punct de vedere al existentei materialelor de curatenie si substante biocide, conform H.G.nr.617/2014 avizate de Comisia Nationala de Biocide;- respectarea desfacerii alimentelor in ambalaje de plastic sau hartie care sa fie insotite de declaratie de conformitate conform Regulamentului UE nr.1935/2004 si al Regulamentului UE nr.10/2011;- verificarea conformitatii apelor de imbaiere in conformitate cu prevederile Ord.M.S.nr.88/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Totodata, Serviciul de Supraveghere în Sănătate Publică din cadrul DSPJ Constanţa va monitoriza calitatea apei de îmbăiere, pentru sezonul estival 2019, in perioada 20 mai – 11 septembrie:Pentru neconformitatile constatate se vor aplica sanctiuni contraventionale conform legislatiei sanitare in vigoare.