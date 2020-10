Inspectorul Școlar General al Capitalei, Ionel Pușcaș, conformat cu coronavirus. El a fost in campanie electorala pentru CGMB

Inspectorul Școlar General al Capitalei, Ionel Pușcaș, a fost confirmat cu noul coronavirus, a declarat inspectorul general adjunct Marina Manea. În consecință, toți contacții direcți, printre care inspectori școlari adjuncți, au intrat de duminică în izolare. “Este confirmat pozitiv. Noi suntem în izolare – inspectorii adjuncţi şi toţi cei care au fost daţi contacţi direcţi […] The post Inspectorul Școlar General al Capitalei, Ionel Pușcaș, conformat cu coronavirus. El a fost în campanie electorală pentru CGMB appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.