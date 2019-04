Instagramul l-a costat! Neymar, suspendat 3 etape in Liga Campionilor, desi n-a fost pe teren

Neymar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Brazilianul Neymar a fost suspendat de UEFA pentru trei meciuri, dupa ce in data de 6 martie i-a insultat pe arbitrii meciului PSG-Manchester United, scor 1-3, din 16-imile Ligii Campionilor. „ Neymar a insultat oficialul meciului Paris Saint-Germain - Manchester United si, conform regulamentului disciplinar al UEFA, Comisia de Disciplina a decis suspendarea jucatorului pentru 3 meciuri in competitiile UEFA”, scrie site-ul forului european. Vezi si: Revolutie la Real Madrid! Jumatate de miliard de euro pentru 3 staruri. Lista de lux a lui Florentino Perez Neymar va fi suspendat in primele 3 meciuri ale lui PSG din grupele Ligii Campionilor, din sezonul viitor. TOTUL A PORNIT DE PE INSTAGRAM ...