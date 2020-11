Instanța decide repunerea in funcție și plata salariilor fostului șef Secție ATI de la Spitalul Universitar, Adriana Nica

Tribunalul București a decis că demiterea Adrianei Nica de la șefia secției ATI II din spitalul Universitar de Urgență a fost abuzivă, astfel că unitatea medicală trebuie să o repună în funcție și să ăi achite salariile indexate, majorate și reactualizate. Pe 15 iunie 2020, Adriana Nica, fostul manager Sorin Oprescu și alți medici au […] The post Instanța decide repunerea în funcție și plata salariilor fostului șef Secție ATI de la Spitalul Universitar, Adriana Nica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.