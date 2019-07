Instanta a decis. Cine este, de fapt, tatal copiilor Antoniei. Alex Velea poate sa...

Alex Velea Antonia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Alex Velea poate rasfula, in sfarsit, usurat, dupa ce instanta a decis ca el este tatal celor doi baieti ai Antoniei. Ba chiar a reusit sa-si treaca numele in certificatele de nastere ale fiilor sai, Dominic si Akim. Inca de la venirea lor pe lume, acestia s-au numit Castellano, dupa cel care ii era si inca ii este sot Antoniei, in acte. Iar pentru a reusi sa-i treaca pe micuti pe numele sau, artistul a fost nevoit sa ajunga in instanta. Cum a luat Alex Velea examenul de Bacalaureat. Sigur iti vei schimba parerea despre el Antonia si Alex Velea, poveste de iubire ca-n filme Antonia si Alex Velea se iubesc de ani buni si au impreuna doi copii: Dominic (n.: 27 decembrie 2014) si Akim Alexandru (n.: ...