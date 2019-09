Instanta explica de ce coruptia ucide in cazul de spaga de la RAR Sibiu si Valcea

Zeci de interceptari telefonice si filaje, investigatori sub acoperire, denunturi si declaratii de martori sunt probe cheie in dosarul in care Tribunalul Sibiu a decis arestarea in cazul a 10 dintre persoanele cercetate in dosarul mitei pentru verificarea tehnica a autovehiculelor, in care sunt anchetati functionari de la RAR Sibiu si Valcea.