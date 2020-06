Instituirea carantinei prin ordin de ministru, declarata neconstituționala

Judecătorii CCR au decis, joi, potrivit unor surse oficiale citate de ȘTIRIPESURSE.RO, că instituirea carantinei prin ordin de ministru este neconstituțională. Instituirea carantinei prin ordin de ministru este neconstitutionala. Trebuie sa se vina rapid cu un proiect de lege care sa reglementeze clar conditiile de carantina, izolare si internare obligatorii. „În cazul epidemiilor/pandemiilor sau situațiilor […] The post Instituirea carantinei prin ordin de ministru, declarată neconstituțională appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.